Gik du glip af catwifhat (CWIF) og cat in a dogs world (MEW), Poodlana forsalget er her

Kryptovalutamarkedet er et landskab i konstant udvikling med nye tendenser og muligheder, der dukker op næsten dagligt.

Når vi ser tilbage på de seneste fremtrædende tokens som Catwifhat (CWIF) og Cat in a Dogs World (MEW), bliver det klart, at innovation og nicheappeal er vigtige drivkræfter for succes.

Nu er rampelyset rettet mod Poodlana (POODL), en Solana-baseret meme-mønt, der skaber bølger i FashionFi-nichen.

Med et forsalg i fuld gang, så genererer dette token hype, der potentielt vil kunne konkurrere med eller overgå spændingen fobundet med sine forgængere.

Catwifhat (CWIF) er steget 22480% siden lanceringen på trods af de seneste korrektioner

Catwifhat (CWIF) har skabt en unik niche i kryptovalutaverdenen ved at udnytte deflationsmekanik og styrken i meme-kulturen.

CWIF opstod som et hit i Solana-samfundet i begyndelsen af 2024 og fik hurtigt fodfæste efter at have gennemført airdrops til over 1.600.000 indehavere. Denne udbredte distribution øgede ikke kun dens synlighed, men lagde også grunden til dens succes.

Kernen i CWIF’s appel ligger i dens deflationsmodel, som bruger en burn fee-mekanisme gennem Solana Token Extensions.

Hver transaktion på kæden brænder automatisk 4 % af tokenet, hvilket reducerer udbuddet over tid og potentielt øger værdien for indehaverne.

Denne tilgang er blevet godt modtaget på markedet og har været med til at drive den imponerende stigning på 134,10 % i løbet af den seneste uge, hvilket øger stigningen på 22480 % siden lanceringen.

Cat in a Dogs World (MEW) er steget 260 % siden lanceringen

Cat in a Dogs World (MEW) er også en anden meme-mønt, der har vist sig at være en overraskende top-performer, der overgår de bredere markedstendenser med sine bemærkelsesværdige gevinster.

I løbet af den seneste uge er MEW steget med 89,04 %, hvilket gør den til en af de mest fremtrædende i kryptomarkedet.

Denne imponerende stigning er især bemærkelsesværdig i betragtning af det bredere fald på memecoin-markedet, hvor etablerede spillere som Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) og Pepe (PEPE) har kæmpet.

MEW’s succes kan tilskrives flere faktorer. Som en Solana-baseret mønt har den nydt godt af den generelle stigning i Solanas værdi, som også er steget med 89,04 % i samme periode.

Derudover har mønten tiltrukket en voksende base af førstegangshandlende og små detailinvestorer, som har drevet en stor del af dens handelsvolumen.

På trods af den seneste stigning har MEW’s udvikling været præget af volatilitet med et betydeligt fald efter det højeste niveau nogensinde i marts. Men den seneste udvikling understreger potentialet for, at memes med katte-temaer kan fange markedets opmærksomhed.

Poodlana, en FashionFi meme-mønt, der i øjeblikket er i forsalgsfasen

Efterhånden som vi vender os fra succeshistorierne om CWIF og MEW, så skifter rampelyset nu til Poodlana, en ny Solana-baseret meme-mønt, der er klar til at gøre en betydelig indflydelse i krydsfeltet mellem mode og Web3.

Poodlana er en mulighed for dem, der gik glip af Catwifhat og Cat in a Dogs World, da de startede.

Poodlanas forsalg har allerede skabt overskrifter med over $2,9 millioner rejst i løbet af den første uge. Denne imponerende start understreger den voksende interesse for FashionFi, en ny niche, der kombinerer luksusmode med det digitale valutarum.

Poodlanas appel ligger i dens unikke positionering som »Kryptos Hermès«, der blander high fashion-æstetik med pudlernes charme.

Denne kombination er faldet i god jord hos investorerne, især på de asiatiske markeder, hvor luksusmode og meme-kultur trives i bedste velgående.

Da forsalgsprisen stiger hver 72. time, repræsenterer den nuværende POODL-tokenpris på $0,0299 en stigning på 49,5 % i forhold til det oprindelige udbud på $0,02, og der er yderligere stigninger på vej, efterhånden som forsalget skrider frem mod den endelige pris på $0,054.

Mens købere fra første dag er klar til et potentielt afkast på op til 170 %, er de, der investerer nu, klar til et potentielt afkast på op til 80 %, en udsigt, der får champagnen til at flyde ved Poodlana-festen.

Tokenet vil blive noteret på decentrale børser den 16. august, hvilket sikrer, at dets momentum overføres til offentlig handel.

Fremadrettet er Poodlana godt positioneret til at udnytte sin tidlige succes. Projektet har øremærket 15 % af sin forsyning til markedsføring og belønninger, hvilket vil hjælpe med at opretholde engagementet og drive den fremtidige vækst.

Derudover er der allerede planer om større børsnoteringer og samarbejde med avancerede modehuse, hvilket lover en lys fremtid for dette modefænomen.

Konklusion

Mens Catwifhat (CWIF) og Cat in a Dogs World (MEW) har skabt betydelige bølger på kryptovalutamarkedet, giver Poodlanas forsalg en ny mulighed for de investorer, der er interesserede i at være en del af den næste store trend.

Da FashionFi-nichen fortsætter med at udvikle sig, fremstår Poodlana som en lovende kandidat for dem, der ønsker at kombinere deres passion for mode med deres interesse for digital valuta.

Hvis du ikke vil gå glip af denne chance for at være en del af revolutionen, så kan du besøge den officielle Poodlana-hjemmeside for at deltage i forsalget.