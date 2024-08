OL i Paris 2024: legene kaster en skygge af turismetravlhed, virksomheder

Sommer-OL 2024 begynder i Paris i dag, og bortset fra de over 10.000 atleter, der samles fra hele verden og et par lakh tilskuere, er forventningerne til legenes accelererende turisttilstrømning ikke helt blevet indfriet.

En Euromonitor International-rapport sidste år forudsagde, at yderligere 3 millioner mennesker ville komme til Paris for at spille, hvilket øgede turistudgifterne med op til 4 milliarder euro.

Men med rapporter om luksushoteller, der har oplevet et fald i bookinger, og butikker, restauranter og barer oplever en nedgang i en ellers højsæson, selvom flyselskaberne medregner tab af indtægter på grund af faldet niveau af indgående turisme til byen i hele juni -August er det sikkert at sige, at spillene kan have en kontraintuitiv indvirkning på økonomien.

Flyselskaber, der servicerer Paris-sektoren, får et indtægtsramt på grund af spillene

I sin indtjening i andet kvartal onsdag viste Air France-KLM et fald på 30 % i driftsoverskuddet til 513 millioner euro (556 millioner dollars).

Det rapporterede også et fald i international indgående trafik til Paris på grund af, at spillene påvirkede enhedsindtægter med anslået 40 millioner euro, sagde selskabet.

Faktisk, for hele sommeren 2024 (slutningen af juni-august), som er en klassisk højsæson for europæiske rejser, anslås spillene at koste flyselskaberne omkring 200 millioner euro.

Flyselskabet tilføjede, at det først ser progressiv normalisering ske i slutningen af august og fremefter.

Delta Airlines, som har den største service af ethvert amerikansk flyselskab til Paris, forudsagde tidligere på måneden et hit på $100 millioner til selskabet på grund af spillene.

Delta-præsident Glen Hauenstein talte til analytikere og investorer tidligere på måneden under Q2-indtjeningsopkaldet:

Vi ser omkring 100 millioner dollars indvirkning på rejser til Paris til OL fra juni til august…uden for denne midlertidige begivenhed er efterspørgslen efter sommerrejser til Europa stor og i overensstemmelse med vores forventninger.

Fald i hotelreservationer

UMIH Prestige, en handelsgruppe for hoteller, der opkræver mindst €800 ($870) per aften, sagde, at hotelreservationer rapporterede et fald på 20% til 50% sammenlignet med sidste sommer, rapporterede Bloomberg.

UMIH Prestige-chef Christophe Laure sagde til forretningen: “Paris oplever i øjeblikket et alvorligt fald i efterspørgslen efter luksushotelværelser i tiden op til legene.”

Han bemærkede, at mange rejsende vælger at undgå byen indtil efter afslutningsceremonierne.

Det skal bemærkes, at hotelpriserne var blevet holdt på et højt niveau under arrangementet, og yderligere forhøjet af en stigning i turistskat, som resulterede i, at turister betalte næsten 200 % mere turistskat per nat, alt efter indkvarteringstype.

Logistiske problemer dæmper turistmobiliteten yderligere

Det er ikke kun hotelpriser, med en by, der forbereder sig på tilstrømningen af mere end 10.000 atleter og omkring 5 lakh tilskuere, der forventes at overvære legene, er der naturligvis blevet indført et sæt nye, mindre turistvenlige trafikkontroller, sammen med en skærpelse af sikkerheden.

Chloe Parkins, seniorøkonom, turismeøkonomi ved Oxford Economics, sagde:

Lukninger omkring byen vil reducere trafikstrømmene og påvirke lokale virksomheder, der er afhængige af normale turistmængder. Derudover kan begivenhedsrelaterede stigninger i turistafgiften komprimere rejsebudgetter, hvilket resulterer i færre udgifter til turistattraktioner og detailvirksomheder. Øgede forstyrrelser og højere omkostninger har afskrækket rejser op til kampens start.

Indvirkning på forretning og vejen frem

Det franske center for idrætsret og økonomi havde gennemført en økonomisk konsekvensundersøgelse på vegne af Frankrig i 2016.

Denne undersøgelse kvantificerede den effekt, som OL i 2024 kan generere på op til €10,7 milliarder og op til 247.000 job.

Af de 10,7 milliarder euro skulle ca. 1,4-3,5 milliarder euro (13-33%) tilskrives turismerelaterede økonomiske konsekvenser.

Parkins sagde, at selvom disse tal var velkomne, skal de fortolkes med forsigtighed, da meget har ændret sig siden 2016, især pandemien og inflationen.

Hun har forudsagt, at turister vil vende tilbage til byen mere mod slutningen af august, når de paralympiske lege er i gang, en forudsigelse i overensstemmelse med flyselskabernes forventninger.

Vi forventer, at den tidlige sommer pause i ankomster til Frankrig og Paris vil være midlertidig, da nogle rejsende forsøger at undgå folkemængderne. Når det er sagt, er Frankrig stadig en attraktiv destination for forskellige kildemarkeder. Turister, der ikke har råd til at besøge under sommer-OL, vil sandsynligvis komme på et senere tidspunkt, eller de kan vælge at rejse, mens de paralympiske lege er i gang i slutningen af august til starten af september.

