POPCAT og MEW skinner, men den næste perle kunne være Solanas $JACK

Kryptomarkedets outperformers i denne cyklus har inkluderet de to tokens med katte-tema – Popcat (POPCAT) og cat in a dogs world (MEW).

Sammenlignet med de førende altcoins og andre markedssegmenter, så fortsætter disse tokens med at opleve imponerende stigninger. Men kunne Blackjack ($JACK), den degenererede gambling-kat være meme-mønten med katte-tema at købe?

POPCAT og MEW leder katte-tema tokens på Solana

POPCAT og MEW er de to bedste katte-mememønter på Solana, i øjeblikket bag dogwifhat og Bonk.

Med hensyn til deres prisudvikling er Popcat ($POPCAT) steget mere end 20 gange siden marts. I mellemtiden er While Cat in a Dogs World ($MEW) steget med over 700 % i samme periode.

Disse gevinster afspejler også topbevægelser for andre Solana-baserede meme-mønter, hvor dogwifhat (WIF) og Bonk ($BONK) bryder over markedsværdien på $2 milliarder og rangerer blandt de bedste kryptovalutaer år-til-dato.

Men disse stigninger betyder også, at de, der forsøger at købe POPCAT, MEW eller WIF, sandsynligvis er gået glip af den mulighed, de præsenterede ved lanceringen. Men krypto er et enormt marked, og der er masser af muligheder.

I øjeblikket ser investorer, der gerne vil finde den næste POPCAT eller MEW, ud over meme-mønter, der allerede handles på decentrale børser og tier-1-centraliserede børser. Når investorerne ser på mulighederne i Solana-økosystemet, er en stor del af opmærksomheden rettet mod Blackjacks potentiale som den næste perle.

Blackjack ($JACK): Når den eneste vej ud er all in

Blackjack ($JACK) er et nyt kryptoprojekt, der med sine ni liv er klar til at ændre meme-mønternes temaområde.

$JACK tager den voksende omfavnelse af spilfinansiering, eller GambleFi, og blander den med meme-kulturen. Resultatet er et uudnyttet potentiale, hvor opmærksomhedsindustrien og krypto giver mulighed for nye Solana-meme-investorer.

Krypto vokser ind i et af spillemarkedets centrale segmenter, og den overordnede analyse af branchen er, at dette stadig er et massivt undervurderet område. Prognoser for Bitcoin og krypto, lanceringen af Ethereum-spot-ETF’er og den forventede ankomst af Solana-ETF’er øger spændingen.

Blackjack bringer en meme-mønt ind på markedet, som vil ride på alle opturene og komme efter mere, når tingene vender negativt. Det skyldes, at spillerne med $JACK er »her for at spille alle ni liv«.

På kryptomememarkedet vil Blackjack ikke jage mus, men kryptojackpots. $JACK er det token, man skal købe, for som gamblere siger: »Den eneste vej ud er all in.«

Hvornår lanceres $JACK?

Blackjack går i luften den 31. juli 2024 via en fair lancering. Det er den token-distributionsmekanisme, der har set de bedste meme-mønter blive lanceret med stor succes.

Af de 100 millioner $JACK vil 85 % være tilgængelige for fællesskabet og 15 % reserveret til markedsføring og likviditet. Den fair lancering sker på Solanas største DEX-platform Raydium.

Bør du investere i Solanas $JACK?

Satsningen på at fusionere kryptospil og meme-kultur passer godt til dette projekt med hensyn til potentiel nytteværdi. Efterhånden som de rene opmærksomhedsdrevne tokens forsvinder, vil $JACK drage fordel af dette.

Stort set vil dette være fra online gambling-markedet, der forventes at passere $1 billion i 2025.

Krypto er også et marked på $2,4 billioner i dag, men analytikerne vurderer, at det kan nå $7,5 billioner inden udgangen af næste år. At have noget $JACK som en del af eksponeringen kan gøre en stor forskel for en portefølje, hvis den nye Solana meme-mønt afspejler SOL’s forventede gennembrud.

Men før du tager det skridt, er det klogt at få styr på, hvad Blackjack er, gennem din egen grundige research. For at blive klogere på Blackjack ($JACK), så skal du tilmelde dig fællesskabet eller besøg deres hjemmeside.