Udenlandske kryptominedrift udgør spionagerisiko, advarer senator Warren

Den amerikanske senator Elizabeth Warren har advaret om risiciene ved udenlandske minedrift med kryptovalutaer, der opererer i landet. Advarslen er i tråd med den nuværende administrations holdning i Det Hvide Hus.

Senator Warren talte ved en høring den 25. juli, at cryptocurrency-minevirksomheder ejet af udenlandske enheder truer den nationale sikkerhed.

Hun rejste også bekymringer om økologiske risici og hævdede, at disse enheder er en “katastrofe for miljøet” og kan “bryde elnettet.”

Udenlandsk ejede kryptominearbejdere udgør nationale risici

Da han blev spurgt, om disse bekymringer vedrører alle udenlandske mineenheder i USA, citerede Warren risici for spionage.

Udenlandske virksomheder bruger angiveligt “kryptominer til at spionere på amerikanske militæroperationer,” svarede senatoren.

Hun henviste især til en minefarm i Wyoming, der ejes og drives af den kinesiske enhed MineOne. Stedet lå tæt på en amerikansk missilbase og blev beordret fjernet i maj.

Senator Warren fortsatte:

Det er en åbenlys national sikkerhedsrisiko. Men det er ikke den eneste risiko. Udenlandsk ejede kryptominer truer også energinettet.

Ifølge senatoren rækker risiciene ud over blot et højt elforbrug, hvilket er en almindelig årsag til bekymring vedrørende kryptomining. Udenlandsk ejede kryptominearbejdere forbundet til det amerikanske elnet udgør risikoen for “målrettede strømafbrydelser og cyberangreb.”

Desuden hævdede lovgiveren, at udenlandske enheder har erhvervet websteder i USA “i hemmelighed. Hun tog et stik i kryptovalutaer og mærkede dem som et værktøj, der gør det muligt for disse enheder at “omgå” banksystemet og “anti-hvidvaskningsreglerne.”

Hun henviste til sagen om Jerry Yu, en New York University-studerende, der erhvervede en Bitcoin-mine i Texas i 2023 for over 6 millioner dollars.

Rapporter antydede, at transaktionen blev udført i kryptovaluta, hvilket resulterede i, at ejendommen kom under regulatorisk overvågning.

Som sådan konkluderede Warren:

Det er på tide, at vi vedtager love, love, som finansministeriet har brug for.

Slår ned på kryptomining

Det er ikke første gang, senator Warren ringede alarm om kryptomining. I maj sendte hun et brev til forsvarsministeren, finansministeren og den nationale sikkerhedsrådgivning vedrørende Irans brug af kryptomining for at omgå amerikanske sanktioner.

Brevet, skrevet sammen med senator Angus King (I-Maine), bad amerikanske embedsmænd om at give data om indtægter genereret af iranske kryptominearbejdere, deres potentielle brug i hvidvaskning af penge, og hvordan de planlægger at løse problemerne.

I mellemtiden har Biden-administrationen også taget en aggressiv tilgang til at regulere minesektoren med forslaget om en 30% punktafgift på omkostningerne ved elektricitet brugt til Bitcoin-minedrift.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.