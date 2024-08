WrestleMania 2027 på Londons Wembley Stadium? Sadiq Khan antyder muligheden

WrestleMania, den ikoniske amerikanske wrestling-begivenhed, kommer muligvis til Londons Wembley Stadium i 2027.

Borgmester Sadiq Khan har antydet denne mulighed som en del af sin strategi for at tiltrække flere sportsbegivenheder i verdensklasse til hovedstaden.

Dette skridt kan placere London som et globalt sportscenter, der tiltrækker fans fra hele verden og viser byens kapacitet til at være vært for store internationale begivenheder.

Samtaler holdt på rådhuset for at udforske mulighederne

I et forsøg på at styrke Londons omdømme som en global sportsdestination, holdt borgmester Khan diskussioner med WWE (World Wrestling Entertainment) præsident Nick Khan og Chief Content Officer Paul “Triple H” Levesque på rådhuset.

Disse samtaler fokuserede på logistikken ved at være vært for WrestleMania i London, herunder potentielle spillesteder og datoer.

Borgmester Khan foreslog, at Wembley Stadium med sin store kapacitet ville være nødvendigt for at imødekomme den forventede høje efterspørgsel efter billetter.

Han antydede også muligheden for at lade arrangementet strække sig over to dage for at maksimere deltagelse og engagement.

Borgmester Khan fremhævede den begejstring og interesse, som londonere og fans fra hele Europa viser.

Han understregede vigtigheden af at sikre, at London drager fordel af at være vært for WrestleMania. Han udtrykte også et ønske om, at begivenheden skulle efterlade en varig arv frem for at være en engangsbegivenhed.

Ideen er at skabe et flerdagesarrangement, der kan bruge forskellige spillesteder i hele byen og derved øge dens gennemslagskraft.

Samtalerne undersøgte også muligheden for at være vært for WrestleMania på andre prominente spillesteder i London, herunder det tidligere Olympiske Stadion og The O2 Arena.

Men givet den forventede efterspørgsel, virker et udendørs stadion som Wembley mere sandsynligt.

WrestleManias globale appel

WrestleManias popularitet strækker sig ud over sportsfans til underholdningsentusiaster, hvilket gør det til en vigtig begivenhed på den globale kalender.

WrestleMania har en betydelig tilhængerskare, men har aldrig været afholdt uden for Nordamerika.

I år fandt begivenheden sted i Philadelphia og tiltrak over 145.000 fans fra 64 lande.

2025-udgaven er planlagt til Las Vegas.

Drøftelserne mellem borgmester Khan og WWE-ledere er en del af de igangværende bestræbelser på at bestemme gennemførligheden af at bringe WrestleMania til London.

Borgmester Khan delte sin entusiasme for begivenheden, mindede om sine barndomsminder om at se britisk wrestling på tv og anerkendte det høje niveau af atletik i moderne WWE.

Mødet med WWE-ledere blev beskrevet som produktivt, hvor begge parter udtrykte en fælles ambition om at bringe WrestleMania til London.

Nick Khan og Paul Levesque fremhævede den voksende internationale appetit for WWE-begivenheder med henvisning til nylige succesrige shows i Australien, Frankrig, Skotland, Saudi-Arabien og Canada.

At bringe WrestleMania til London ville ikke kun booste byens økonomi, men også styrke dens status som en førende destination for store sportsbegivenheder. Med fortsatte diskussioner og planlægning kan drømmen om at være vært for WrestleMania i London snart blive en realitet, der lover spænding og engagement for fans over hele verden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.