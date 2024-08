Interview: En kvindelig leder hjælper os med at opbygge et bredt perspektiv, siger Bitget CEO Gracy Chen

Med den gradvise mainstreaming af krytovaluta har kryptobørsernes virkemåde over hele verden fået et sus, og industrien tiltrækker nu et mere nuanceret blik med stigende nysgerrighed om dens mangfoldighed.

Bitget, den førende globale cryptocurrency-børs, har fået opmærksomhed ikke kun for sin stærke brugervækst og øgede tilgang af midler, men også for at være en outlier i den mandsdominerede kryptoindustri, styret som den er, af en kvindelig administrerende direktør og have over 50 % kvindelige ledere på lønningslisten.

Invezz talte med Gracy Chen, CEO hos Bitget, for at lære mere om virksomhedens fremtidsudsigter, hendes syn på, hvad der vil forme kryptomarkedet i anden halvdel, såvel som hendes syn på kønsinklusivitet i branchen eller manglen på det. Redigerede uddrag:

Bag Bitgets vækst i markedsandele

Invezz: Hvordan har første halvår været for Bitget med hensyn til handelsvolumener, og hvad er dine udsigter for resten af året?

Bitget har oplevet en stærk brugervækst på tværs af alle vores produkter i løbet af første halvår af 2024. I 2. kvartal 2024 oplevede Bitget en betydelig stigning i webstedstrafikken, og oplevede en stigning på næsten 50 %, hvilket medførte en stigning på 10 millioner månedlige besøgende.

Børsens tilgang af midler steg.

Data fra Bitget Proof-of-Reserve (PoR)-siden indikerer, at mængden af brugeres BTC, USDT og ETH i de første 6 måneder steg med henholdsvis 73 %, 80 % og 153 %, svarende til cirka 700 millioner USD i kapitaltilførsel.

Væksten blev suppleret med tilføjelsen af 2,9 millioner nye brugere til platformen, hvilket var i overensstemmelse med dens ekspanderende rækkevidde og verdensklasses kryptohandelsløsninger.

Spothandelsvolumen på Bitget steg med over 10%, fra $28B i Q1 til $32B i Q2.

Derudover viste CCDatas seneste H2 Outlook-rapport, at Bitget havde den største markedsandelsvækst blandt CEX’er på 38,4% fra H2 2023 til H1 2024, mens de fleste andre modparter oplevede et lille fald.

Amerikanske valg, Fed Reserves beslutning om at påvirke krypto

Anden halvdel af indeværende år vil sandsynligvis blive påvirket af faktorer som det amerikanske valg og Federal Reserves rentebeslutninger.

Et stabilt økonomisk miljø fører ofte til øget investortillid til krypto. Som altid vil produktinnovation og brugeruddannelse forblive Bitgets strategi i det nuværende markedsscenario.

Invezz: Hvad tror du er den bredere retning, verden bevæger sig i med hensyn til at organisere og regulere kryptohandlen? Hvilke ændringer vil du gerne se som kryptoleder?

Bitcoin og Ethereum ETF-godkendelser i USA er spilskiftere for kryptoindustrien. Disse banebrydende initiativer vil fremme mainstream-kryptoadoption og føre til en global tendens til klare regler. Det vil beskytte investorerne og fremme ansvarlig innovation.

Som kryptoleder er det vigtigt at beskytte forbrugerne og fremme innovation. Reguleringer bør skabe balance, så ansvarlige virksomheder kan trives. For at gøre dette skal reglerne være klare og konsekvente. Regulatorer og kryptoindustrien skal arbejde tæt sammen og samarbejde for at opnå denne balance.

Hvordan hjælper det Bitget at have en kvindelig leder?

Invezz: Der er en masse diskussion globalt om fremkomsten af ‘crypto bro’, baseret på udtrykket ‘tech bro’. Kun 6% af crypto CEO’er er kvinder, og du er en af dem. Hvad er dit syn på den lave tilstedeværelse af kvinder i branchen, og ser du det ændre sig?

Den bredere teknologiindustri er bredt mandsdomineret.

Jeg kunne dog se et stigende antal kvalificerede og talentfulde kvinder komme ind i kryptovalutaindustrien, såsom Cecilia Hsueh, administrerende direktør for Layer 2-økosystemprojektet Morph, Tess Hau, grundlæggeren af Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, medstifter af Hacken , blandt mange flere kvindelige iværksættere, som jeg er stødt på.

Da jeg er den eneste kvindelige administrerende direktør blandt de bedste kryptobørser, føler jeg mig virkelig privilegeret og beæret, da det hjælper virksomheden med at fremme et bredere perspektiv. Bitget har altid brudt industrinormer. Det har været en kvindedomineret virksomhed, hvor over 50 % af lederne er kvinder.

Vi driver kryptoindustriens største kvindefokuserede initiativ kaldet Blockchain4Her. Jeg håber, at vi kan inspirere andre til at gøre, hvad de kan for at gøre krypto mere inkluderende for alle.

