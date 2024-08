Compound (COMP)-prisen falder med 6 % efter godkendelse af kontroversielle styringsforslag

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Compound (COMP)-prisen faldt omkring 6% og handlede så lavt som $47,27 mandag.

Faldet kom, da samfundet reagerede på de seneste nyheder om styringen af den decentraliserede autonome organisation (DAO) bag udlånsprotokollen.

Hvad skete der?

Detaljer på en Compound Finance-forumside bemærker, at et potentielt “governance-angreb” på protokollen er bestået.

Forslag 289, som søger at sætte 5% af COMP-tokens til en værdi af omkring $24 millioner i en afkastbærende protokol kaldet goldCOMP, sejlede igennem på trods af bekymringer fra hele samfundet.

Navnlig er dette det tredje forslag fra gruppen “Golden Boys” og fulgte afvisninger af lignende styringsforslag.

Det første forsøg på at få forslaget vedtaget var i maj. Men da fællesskabet afviste forslag 118, fulgte Golden Boys det op med forslag 247, idet de hævdede, at tildeling af COMP-tokens til boksen vil få Compound Finance-tokensindehaverne til at tjene passiv indkomst.

Da også dette ramte klipperne, vendte gruppen sig til det seneste regeringsangrebsforsøg via forslag 289. Denne gang er det kontroversielle forslag om at tildele 499.000 COMP til en værdi af 24 millioner dollars bestået, hvilket har givet anledning til yderligere bekymringer i samfundet

Er det et regeringsangreb?

I DAO’er sker et regeringsangreb, når en enhed kontrollerer nok stemmestyrke til at påvirke regeringstemmer til deres fordel og ofte for personlig vinding.

Ifølge nogle fællesskabsmedlemmer er Golden Boys og en hval ved navn Humpy sandsynligvis ude for at hæve COMP ud af DAO. Humpy har dog afvist sådanne påstande og bemærket brugen af et “Trust Setup”.

“‘Stjæle midler’ er en forkert og vildledende sætning, især fra stoffets risikospecialist. Den anmodede investering går gennem et Trust Setup med et sæt begrænsninger af handlinger, der ikke tillader tyveri/omdirigering af midler,” skrev Humpy.

På trods af dette vil Compound-fællesskabet nu overveje forslag 290, som skitserer en styringsbegrænsning med Timelock Admin. Hvis det vedtages, vil der være en to-dages forsinkelse for handlinger relateret til goldCOMP, hvilket kan give samfundet plads til at imødegå potentielle bevægelser i ond tro.

Altcoins stiger, mens Bitcoin ser 70.000 dollars

Mens COMP tokens pris i øjeblikket er over $48, er den stadig mere end 4% i minus på 24-timers tidsrammen.

Compounds kamp kommer, da flere top altcoins afspejlede Bitcoins kraftige stigning tidligt mandag.

Da den asiatiske handelssession så BTC stige til over $69.800, steg Ethereum over $3.300, og Solana steg til over $193.

I mellemtiden fortsatte Bitcoin Cash sin stigning, da tyre brød ud over $400, og steg mere end 14% for at nå intradag-høje på $452 i skrivende stund.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.