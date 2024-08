Deadpool & Wolverine smadrer rekorder med $200 millioner åbningsweekend

Den seneste Marvel-blockbuster, Deadpool & Wolverine, har sat et nyt benchmark for R-rated film ved at indtjene over $200 millioner i åbningsweekenden.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ifølge studiernes vurderinger tjente filmen 205 millioner dollars på hjemmemarkedet og imponerende 438,3 millioner dollars globalt, hvilket markerer den mest indtjenende R-rated filmdebut i historien.

Succesen med Deadpool & Wolverine formørker tidligere rekorder sat af de tidligere Deadpool-film.

Den originale Deadpool tjente cirka 132 millioner dollars i sin åbningsweekend i 2016, mens Deadpool 2 tjente 125 millioner dollars i 2018.

Selv når der korrigeres for inflation, er disse tal mindre end den seneste rates bemærkelsesværdige debut.

Deadpool & Wolverine står nu som den ottende mest indbringende filmåbning nogensinde, og mangler knap topplaceringen af The Avengers (2012) på $207 millioner og overgår “Black Panther” (2018), som åbnede på $202 millioner.

Marvels økonomiske triumf

Copy link to section

Med denne rekordstore præstation har Marvels filmportefølje nu oversteget $30 milliarder i kollektiv indtjening, som rapporteret af Disney.

Denne milepæl befæster Marvels position som den mest indtjenende film franchise nogensinde.

Marvel Cinematic Universe (MCU) har arbejdet på at genvinde sit tidligere momentum efter afslutningen af “Infinity Saga” med Avengers: Endgame i 2019.

På trods af at Endgame stadig holder rekorden for den største åbningsweekend, har Deadpool & Wolverine markeret en betydelig præstation i Marvels fortsatte udvikling.

Ifølge Box Office Pro-data har entusiasmen for Deadpool & Wolverine drevet en stigning i efterspørgslen efter teaterforestillinger.

Filmen har i øjeblikket 43% af markedsandelen i showtime i hele USA. Dens brede appel har fængslet både dedikerede Marvel-fans og generelle biografgængere, hvilket har bidraget til dens ekstraordinære billetkontorsucces.

Genoplivning af sommerkassen

Copy link to section

Sommerkassen, der fik en langsom start, er blevet revitaliseret af flere storhits. Efter “Deadpool & Wolverine” har film som “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Despicable Me 4” og “Twisters” leveret en række bemærkelsesværdige succeser, der markerer en af de stærkeste sommerfilmsæsoner i nyere historie.

Disney har også annonceret, at “Inside Out 2” er blevet den mest indbringende animationsfilm nogensinde, tjent 1,46 milliarder dollars globalt og overgår den tidligere rekord, som “Frozen 2” (2019) havde.

Denne præstation har været med til at lukke den indenlandske billetkontorindtægtsgab, som havde været bagud med over 25 %, før sommerens blockbuster-sæson begyndte.

På trods af tidligere forudsigelser om et fald i omsætningen for 2024, har den stærke præstation af sommerudgivelser forbedret udsigterne.

Analytikere anslår nu, at helårs billetkontoret vil ende mellem $8,2 og $8,7 milliarder. Succesen med “Deadpool & Wolverine” og andre sommerhits har givet næring til optimisme, selvom sammenligninger fra år til år vil fortsætte med at svinge.

Succesen for film som “Barbie” og “Oppenheimer”, begge udgivet den 21. juli, har også bidraget til, at den indenlandske billetindtægt i 2023 oversteg $9 milliarder, det højeste niveau siden pandemien begyndte. Mens året stadig har flere måneder tilbage, indikerer den nuværende bane et robust opsving for filmindustrien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.