Det saudiske boligmarked boomer, men økonomisk overkommelighedskrise truer midt i visionen 2030

Saudi-Arabiens boligprogram under dets ambitiøse Vision 2030-program er kommet som en blandet velsignelse for landets boligmarked. Mens støtte til boligfinansiering har ført til højere boligejerskab som målrettet, driver pludselig stigning i efterspørgslen efter boliger priserne betydeligt op, hvilket fører til problemer med overkommelighed.

Alligevel fortsætter markedet med at summe med alle tre større byer i Saudi-Riyadh, Jeddah og Dammam, der ser positive år-til-år ændringer i både mængder og værdier af boligtransaktioner.

Pludselig overgang fra at leje til at eje, hvilket driver priser og realkreditrenter op

Ifølge Faisal Durrani, partner og forskningschef MENA (Mellemøsten og Nordafrika) for det globale konsulentfirma Knight Frank, har næsten 62 % af saudiarabiske statsborgere nået ejerskabsstatus, hvilket lover godt for fuldførelsen af regeringens mål om 70 % boligejerrate i landet. For at opnå dette har regeringen sørget for økonomisk overkommelig finansiering, langsigtet finansiering til faste renter og andre værktøjer.

Durrani fortalte i stedet:

“Men som du kan forestille dig, har denne pludselige oplåsning af indestængt efterspørgsel til overgang fra leje til at eje resulteret i nogle ret markante prisstigninger. Hvis vi taler om en by som Riyadh, har vi set lejlighedspriserne stige med 60 % i de sidste tre år Og det er klart, at indkomsterne ikke er steget tilsvarende.”

Durrani tilføjer, at dette har forårsaget overkommelighedsproblemer med realkreditrenter, der også galopperer fra mindre end 1 % for omkring 4 år siden til 6 % i dag, hvor landet afspejler den amerikanske finanspolitik som de fleste Golfnationer.

“Så det er klart, at folk er nødt til at spare op i længere tid for at kunne spare nok af et depositum til at gå fra at leje til at eje,” sagde han.

Ifølge firmaets ‘Saudi Arabia Residential Market Review – Summer 2024’ steg boligtransaktionsvolumen og -værdier i Saudi-Arabien med 48 % (50.434 handler) og 64 % (SAR 42,4 mia.) i de sidste 12 måneder.

Banker og finansielle institutioner ydede boliglån til en værdi af 7,8 mia. SAR (2 mia. USD) til enkeltpersoner i marts 2024, hvilket markerer det højeste niveau i 13 måneder (Saudi Centralbank), hedder det i rapporten.

Riyadh har brug for flere byggede til leje aktier til sine unge fagfolk

Riyadh, hovedstaden i Saudi, har registreret historisk høje niveauer af antallet og den samlede værdi af salg, som er steget med henholdsvis 107% og 96%, ifølge Knight Frank-rapporten.

Der er dog en stor, stort set uudnyttet mulighed i byen for at udvikle bygge-til-leje-aktier, da de 20-noget professionelle her ikke søger at købe et hus, men søger at leje.

“60% af Saudi’s befolkning er under 30 år. Nu migrerer en masse unge saudier rundt i kongeriget på jagt efter bedre beskæftigelsesmuligheder, og de flytter typisk til Riyadh, som er centrum for den mest økonomiske aktivitet,” siger Durrani.

“En ung 20-årig saudiarabisk, der er ugift, der ankommer til en ny stor by for første gang som Riyadh, har ikke nødvendigvis tænkt sig at eje et hjem. Han vil gerne leje et. Og du vil sandsynligvis være på udkig efter noget lille, som en et- eller en to-værelses villa i stedet for en tre- eller fireværelses villa,” tilføjer han.

Kommer udviklere frem for at udvikle sådanne rum? Nej, siger Durrani og tilføjer, at det er derfor, det har været en forpasset mulighed indtil videre.

Selvom der ikke er nogen tilgængelige data til at påpege, hvor stort dette marked kunne være, siger Durrani, at 69 % af saudierne ikke anser sig selv for at være fastboende i de byer, hvor de bor og arbejder – et betydeligt antal, og dette kunne give et hint. af, hvor stort markedet for indbygget leje potentielt kan være.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.