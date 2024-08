Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) har for nylig oplevet et dramatisk fald på 123 milliarder dollars i markedsværdi. Dette betydelige fald følger en positiv udvikling fra konkurrenterne, især Viking Therapeutics Inc og Roche Holding AG, som udsendte meddelelser om deres vægttabsmedicin. Ifølge JPMorgan-analytiker Chris Schott kan denne nedtur dog udgøre en fremragende mulighed for at investere i Eli Lilly med en betydelig rabat.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

På trods af den øgede konkurrence på markedet for fedmebehandling er Schott fortsat sikker på Eli Lillys dominerende stilling. JPMorgan fortsætter med at have en “overvægtig” rating på Eli Lilly-aktien med et kursmål på $1.000 – hvilket indikerer en potentiel 25% opside i forhold til dets nuværende niveauer.

Eli Lilly vil rapportere sin indtjening i andet kvartal den 8. august

Copy link to section

Den bullish opfordring til aktier i Eli Lilly & Co ankommer kun en uge før den farmaceutiske storhed er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal.

Konsensus er, at det New York-børsnoterede firma skal tjene $2,75 per aktie på omkring $10 milliarder i omsætning mod $1,98 per aktie og $8,31 milliarder, henholdsvis i samme kvartal sidste år.

Christ Schott forventer, at styrken i virksomhedens Mounjaro og Zepbound (diabetes og vægttabsmedicin) vil blive opvejet af forsyningskædens modvind relateret til Trulicity i 2. kvartal.

På længere sigt er han dog overbevist om, at Mounjaro og Zepbound-salget vil mere end fordobles til $36,5 milliarder i 2026 fra $16,5 milliarder i 2024.

Eli Lilly-aktien betaler i øjeblikket et udbytte på 0,64%, hvilket gør det lige så attraktivt for indkomstinvestorerne.

UBS-analytiker ser positivt på Eli Lilly-aktien

Copy link to section

Alt i alt udnævnte JPMorgan-analytikeren LLY til et topvalg på det farmaceutiske område i mandags, da det har “et klart opadrettet potentiale til langsigtede estimater”.

Han anbefaler at eje Eli Lilly-aktier, da nye lanceringer, og dets kerneproduktvækst vil mere end opveje IRA (Inflation Reduction Act) modvinden fremad.

På trods af det nylige udsalg er lægemiddelproducenten oppe tæt på 40% år-til-dato. En del af den vedvarende svaghed, ifølge investeringsselskabet, kan være relateret til, at investorer vælger at tage overskud efter det utrolige rally, ligesom det, der også udspiller sig i megacap-teknologiaktierne.

Derudover forventer Trung Huynh fra UBS også, at markedsandelen for Eli Lillys GLP-1-rivaler vil forblive under 10% over de næste fem år.

UBS forventer nu, at markedet for vægttabsmedicin vil vokse med en sammensat årlig rate på 33% og nå $150 milliarder i salg i 2029 – op fra firmaets tidligere prognose på omkring $125 milliarder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.