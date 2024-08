Elon Musk hævder, at Google forbød Donald Trump i søgning: Hvad vi ved om autofuldførelsesfunktionen

Søndag den 28. juli hævdede Elon Musk, CEO for Tesla og SpaceX, at Google havde indført et “søgningsforbud” mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Musk tog til X (tidligere Twitter) for at give udtryk for sine bekymringer og antydede, at Googles handlinger kunne udgøre valgindblanding.

Kontroversen brød ud, efter Musk delte et skærmbillede, der viste, at det at skrive “præsident donald” i Googles søgelinje ikke foreslog Donald Trump, men i stedet foreslog “præsident donald duck” og “præsident donald regan.”

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Musks tweet vandt hurtigt indpas, hvilket førte til en bredere diskussion om teknologigiganternes rolle i den politiske sfære, især i optakten til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Både kritikere og tilhængere overvejede, om Googles autofuldførelsesfunktion blev brugt til at undertrykke oplysninger om Trump.

Den republikanske senator kræver undersøgelse af Googles praksis

Den republikanske senator Roger Marshall fra Kansas deltog i debatten ved at beskylde Google for bevidst at tilbageholde oplysninger om et påstået mordforsøg på Donald Trump af Thomas Matthew Crooks.

Marshall delte skærmbilleder, der angiveligt viste, at søgninger relateret til attentatforsøget ikke gav relevante autofuldførelsesforslag.

Han opfordrede til en officiel undersøgelse af Googles praksis og satte spørgsmålstegn ved gennemsigtigheden og upartiskheden af teknologigigantens søgealgoritmer.

“Hvorfor undertrykker Google eftersøgningen om Trump-mordforsøget? Disse er alle skærmbilleder fra i morges. Har der været en dramatisk stigning i antallet af Truman-biografer i de sidste to uger?” Senator Marshall spurgte og fremhævede en opfattet inkonsekvens i Googles forslag til autofuldførelse.

Googles autofuldførelsesfunktion: Politikker og kontroverser

Googles autofuldførelsesfunktion er designet til at spare tid ved at forudsige søgeforespørgsler, mens brugerne skriver.

Ifølge Google er denne funktion styret af strenge politikker, der forhindrer forudsigelser i at overtræde dens retningslinjer for indhold, som omfatter:

Farligt indhold

Chikanerende indhold

Hadefuldt indhold

Seksuelt eksplicit indhold

Terroristisk indhold

Vold og lemlæstelse

Vulgært sprog og bandeord

Disse retningslinjer har til formål at bortfiltrere skadeligt eller upassende indhold fra forslag til autofuldførelse. Nogle brugere hævder dog, at disse politikker kan føre til uoverensstemmelser og potentiel skævhed i søgeoplevelsen.

Uoverensstemmelser i autofuldførelsesresultater for forskellige politiske personer

En undersøgelse foretaget af The New York Post gennemførte en række tests på Googles autofuldførelsesfunktion, der afslørede bemærkelsesværdige uoverensstemmelser.

Testene involverede at skrive “assassi” efterfulgt af navnene på tidligere amerikanske præsidenter som John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Ronald Reagan og Teddy Roosevelt.

I hvert tilfælde gav Google relevante autofuldførelsesforslag om attentatforsøg. Lignende søgninger efter Donald Trump gav dog ingen forslag.

“Selv søgeordene ‘Trump-attentatforsøg’ gav ingen yderligere udtryk fra Google,” rapporterede The New York Post.

Publikationen bemærkede også, at autofuldførelse ikke gav forslag til søgninger, der involverede et påstået mordforsøg på Joe Biden.

På trods af disse resultater var de faktiske søgeresultater for disse termer nøjagtige og omfattende.

Googles svar og løbende udvikling

Som svar på kontroversen understregede en Google-talsmand, at virksomheden løbende arbejder på at forbedre sine systemer for at sikre, at de er opdaterede.

“Autofuldførelse er bare et værktøj til at hjælpe folk med at spare tid, og de kan stadig søge efter alt, hvad de vil. Efter denne forfærdelige handling henvendte folk sig til Google for at finde information af høj kvalitet – vi forbandt dem med nyttige resultater og vil fortsætte med at gøre det,” sagde talsmanden.

Google gentog, at der ikke foretages manuelle indgreb i autofuldførelsesforudsigelserne, hvilket tyder på, at uoverensstemmelserne kan skyldes funktionens komplekse karakter snarere end bevidst undertrykkelse.

Google under lup

Elon Musks påstande og senator Marshalls opfordring til en undersøgelse har sat fokus på teknologigiganternes potentielle indflydelse på offentlighedens opfattelse og politiske processer.

Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg i 2024 nærmer sig, vil virksomheder som Googles rolle i udformningen af den politiske diskurs sandsynligvis blive udsat for øget kontrol.

Debatten om søgealgoritmernes neutralitet og retfærdighed understreger behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i den digitale tidsalder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.