Grænsemarkedsobligationer, der fungerer som skjold for investorer mod amerikansk valgvolatilitet

I lyset af potentielle amerikanske valgomvæltninger vender investorerne sig til grænsemarkedsstatsobligationer for at beskytte dem.

Disse højforrentede gældsinstrumenter fra mindre avancerede økonomier ses som mindre sårbare over for geopolitiske ændringer og amerikanske politiske ændringer sammenlignet med lande med investeringsgrad, rapporterede Bloomberg.

Ifølge rapporten diversificerer pengeforvaltere hos William Blair Investment Management og Amundi SA deres porteføljer med grænsemarkedsstatsobligationer – højrentegælden fra mindre avancerede økonomier i udviklingslandene som Nigeria og Kasakhstan – og siger, at disse nationer står over for begrænsede eksponering for geopolitiske skift og ændringer i amerikanske politikker.

Dette stod i modsætning til risikoen for lande med investeringskvalitet som Mexico, som kunne støde på betydelig modvind fra nye handelsbarrierer under et potentielt Donald Trump-præsidentskab.

Kina, en anden højkvalitetsudsteder, vil muligvis se Trump intensivere handelsrestriktioner pålagt under Joe Biden-administrationen, ud over et mere fjendtligt udenrigspolitisk miljø, tilføjede det.

Præstationssammenligning mellem grænsemarkeds- og emerging market-obligationer

Grænsemarkedsobligationer har klaret sig bedre end deres modparter af højere kvalitet.

Fra og med i år har dollarobligationer fra grænsenationer givet et afkast på næsten 6 %, hvilket er væsentligt højere end gevinsterne fra jævnaldrende emerging markets af højere kvalitet.

Denne tendens var også tydelig under Donald Trumps første periode, hvor grænsegæld gav et afkast på 30 % sammenlignet med de 21 % fra udstedere af investeringsgrad.

Under Joe Bidens præsidentperiode fortsatte grænsegæld med at klare sig bedre og levere 3 % afkast i forhold til de 10 % negative afkast fra deres mindre risikable jævnaldrende.

“Vi mener, at det nu er et meget tiltalende tidspunkt at se på grænsemarkeder,” sagde Yvette Babb, en porteføljeforvalter hos William Blair.

Grænsemarkeder er drevet af mere idiosynkratiske udviklinger, og de har helt sikkert en lavere korrelation til global stemning.

Højere afkast af grænsegæld giver en polstring mod rentevolatilitet

De højere renter af grænsegæld giver en polstring mod rentevolatilitet.

I øjeblikket giver grænse- og andre junk-vurderede nationer en præmie på over 500 basispoint i forhold til amerikanske statsobligationer sammenlignet med omkring 100 basispoint for højkvalitets EM-obligationer.

Denne spread-cushion er afgørende, især med potentielle finanspolitiske bekymringer i USA, der påvirker langvarige EM-obligationer.

“Langvarige EM-obligationer, især i investment-grade-området, har en lille spredningspude,” Carmen Altenkirch, analytiker hos Aviva Investors Global Services i London.

De vil være meget udsatte for bevægelser i de lange amerikanske statsobligationer, hvor finanspolitiske bekymringer vil dominere.

Strukturelle reformer og finanspolitisk styrke understøtter grænsemarkederne

Adskillige grænsemarkeder har gennemgået strukturelle reformer, herunder valutadevalueringer og renteforhøjelser, øget afkast og finanspolitisk styrke.

Disse reformer har også reduceret risikoen for misligholdelse, hvor antallet af lande med obligationer, der handles på nødlidende niveauer, er halveret i løbet af det seneste år, ifølge data indsamlet af Bloomberg.

For eksempel har fondsforvaltere som JPMorgan Chase & Co. og Pacific Investment Management Co. anbefalet obligationer i lokal valuta fra grænsemarkeder på grund af disse positive ændringer.

Risici og muligheder med grænsemarkeder

På trods af deres potentiale indebærer grænsemarkedsobligationer betydelige risici.

For eksempel mistede bolivianske obligationer omkring en tredjedel af deres værdi sidste år, hvor Ecuador og Belarus også oplevede alvorlige tab.

Derudover kan en anden Trump-periode give blandede resultater for disse nationer. Mens lande som Vietnam og Kasakhstan kan drage fordel af en splittet global økonomi og omdirigeret handel og kapitalstrømme, kan de også blive ofre for handelskrige.

En anden Trump-embedsperiode ville være “en blandet pose” for grænsenationer, sagde Amundis Yerlan Syzdykov, kapitalforvalterens leder af emerging markets. Han sagde, at han var “interesseret” i lande som Vietnam, mens han også overvejede nationer fra Centralasien, såsom Kasakhstan, en stor producent af uran.

Emerging-market obligationer

På trods af risiciene har emerging markets obligationsfonde oplevet tilgange i tre på hinanden følgende uger.

Denne tendens understøttes af konklusionen om gældsomlægning i lande som Zambia og Sri Lanka sammen med økonomiske reformer i Egypten.

LGT Capital Partners har for eksempel taget positioner i egyptiske og nigerianske obligationer efter mange års ophold på sidelinjen, med henvisning til deres isolering fra global volatilitet.

Investeringsstrategier og nøglebegivenheder, du skal være opmærksom på

Investorer overvåger nøje det potentielle nedfald fra et Trump-ledet Hvide Hus og dets indvirkning på vækstmarkedsaktiver.

Investorer vil holde øje med Kinas PMI-data for juli, der udkommer onsdag for tegn på yderligere træghed, mens Indonesien, Sydkorea og Polen alle vil offentliggøre inflationstal i denne uge, som vil give fingerpeg om deres udsigter for lokale renter.

Mexico, Ungarn og Tjekkiets foreløbige BNP-tal for andet kvartal vil også være på investorernes vagt.

Desuden forventes Colombias centralbank at sænke renten onsdag, mens Brasiliens politiske beslutningstagere forventes at holde dem uændrede.

Der er også en takstbeslutning i Chile samme dag; alle disse faktorer tilsammen vil også præge investorernes stemning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.