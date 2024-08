Hewlett Packards netværksforretning skal fordobles som EU, der er klar til at godkende Juniper-opkøbet

Hewlett Packard Enterprise (HPE) er på randen af en betydelig ekspansion, da EU’s konkurrencemyndigheder forventes at godkende deres opkøb af Juniper Networks betingelsesløst.

Dette strategiske træk, som blev annonceret i januar, har til formål at styrke HPEs position i de hurtigt voksende netværks- og kunstig intelligens-sektorer. Godkendelsen kan være en game-changer, der fordobler størrelsen af HPE’s netværksforretning og sætter scenen for øget konkurrence med industrigiganten Cisco.

Europa-Kommissionen skal efter planen træffe sin beslutning den 1. august, og britiske antitrustmyndigheder følger sagen den 14. august.

Opkøbet, der er vurderet til $40 pr. aktie, fik HPEs aktie til at stige med over 21% på en enkelt dag, da den først blev annonceret. Denne godkendelse vil markere en væsentlig milepæl i HPE’s strategiske ekspansion.

Konkurrerer med Cisco

HPE havde flere grunde til at købe netværksudstyrsproducenten. Men det var hovedsageligt hastværket med at være på forkant med efterspørgslen efter tjenester, der krævedes som følge af AI-boomet. Junipers hovedkonkurrent er Cisco, og ved at tage fat i den mindre virksomhed kan HPE nu udgøre en betydelig trussel mod Ciscos netværksforretning.

Her er, hvad administrerende direktør Antonio Neri havde at sige tidligere på året:

Denne transaktion vil styrke HPEs position i forbindelse med accelererende makro-AI-tendenser, udvide vores samlede adresserbare marked og drive yderligere innovation for kunderne, da vi hjælper med at bygge bro mellem AI-native og cloud-native verdener, samtidig med at vi genererer betydelig værdi for aktionærerne. HPE CEO Antonio Neri

Hvis aftalen går i opfyldelse, vil HPE’s netværksforretningssegment fordobles i størrelse, hvilket udgør betydelige udfordringer for Cisco. Efterhånden som AI-tendensen fortsætter, og virksomheder øger deres udgifter for fuldt ud at udnytte den nye teknologi, vil HPE allerede have positioneret sig til at tage en stor del af denne omsætning.

Junipers administrerende direktør Rami Rahim vil lede netværkssegmentet efter opkøbet.

Placering til de nye Nvidia-chips

Tidligere i sidste måned annoncerede HPE en fremragende kvartalsrapport, der slog omsætningsestimaterne komfortabelt takket være AI-relaterede indtægter. Under indtjeningsopkaldet pegede ledelsen på, hvordan virksomheder bliver nødt til at skifte fra vandkølede servere til direkte væskekøling. Dette vil give HPE en stor chance for at forbedre sin overlinje, især når Blackwell-linjen af Nvidias GPU’er udkommer.

CFO’en mener klart, at datacentre vil blive mere og mere komplekse, og HPEs løsninger vil tilbyde virksomheder det rigtige produkt til at styre disse komplekse systemer.

Det vil være en reel forskel for kunderne, fordi kunderne vil ønske at gå på arbejde med en person, hvor du ikke kun har den intellektuelle ejendomsret og en slags VVS, men du har knowhow omkring, hvordan man administrerer disse data- centermiljø, fordi disse datacentre bliver ret komplekse at administrere Finansdirektør Marie Myers

Siden den sidste indtjeningsrapport tidligere i juni, har aktien mistet sit momentum og tilbyder en god købsmulighed. En indgang på dette tidspunkt kan give investorerne en chance for ikke kun at drage fordel af de endelige opkøbsnyheder, men også på præ-indtjening-rallyet for det næste kvartal.

