HSBC nedgraderer ARM Holdings før indtjeningen i 1. kvartal: Skal du sælge eller holde?

I et nyligt skift, der har vakt investorernes stemning, har HSBC nedgraderet ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) fra ‘Hold’ til ‘Reducer’.

Det nye kursmål for ARM er sat til $105, et fald fra de tidligere $100, midt i bekymringer om virksomhedens høje værdiansættelse og et aftagende marked for Android-smartphones.

Denne nedgradering kommer netop som ARM forbereder sig på at offentliggøre sin Q1 indtjeningsrapport på onsdag, hvor aktien i øjeblikket handles til $149.

Denne prissætning indikerer en potentiel downside på cirka 30 %, hvilket afspejler bekymringer om virksomhedens præmievurdering, som er 72 gange dens indtjening i regnskabsåret 2026.

Analytikere er fortsat positive på ARM

På trods af HSBC’s forsigtige holdning er andre analytikere fortsat positive med hensyn til ARM’s udsigter.

Morgan Stanley opgraderede for nylig aktien til ‘Overweight’ fra ‘Equal-Weight’ og hævede kursmålet til $190 fra $107, med fokus på ARMs voksende rolle inden for AI på kanten af netværksteknologi.

M Science fremhævede ARM positivt på grund af dets rolle i at drive Amazon Graviton CPU’er, hvilket fik aktien til at stige 5% efter denne anerkendelse.

Analytikere hos Bank of America øgede også deres kursmål på aktien for nylig og bemærkede ARMs potentiale, da AI-teknologi gennemsyrer pc’er og smartphones.

BofA bemærkede også skiftet i retning af on-device AI-applikationer som en væsentlig vækstdriver, hvilket afspejler en bullish sentiment med et revideret prismål på $180, der anerkender ARMs strategiske position i det udviklende halvlederlandskab.

ARMs indtjeningsforventninger for 1. kvartal og forretningsgrundlag

Analytikernes konsensus forud for indtjeningsrapporten fastlægger ARM’s Q1 GAAP-indtjening til $0,17 pr. aktie på en omsætning på $906,5 millioner, sammenlignet med det foregående års GAAP-indtjening på $0,10 per aktie på en omsætning på $675 millioner.

ARMs grundlæggende forretningssundhed forbliver robust. Størstedelen af ARM’s indtægt stammer fra IP-licenser til tunge teknologivirksomheder, med betydelige bidrag fra igangværende kontrakter med Apple, Nvidia og Qualcomm.

Der forventes betydelige indtægtsstrømme fra AI-datacentre og edge computing-løsninger, med ARMs Neoverse-platform klar til at fange voksende markedssegmenter.

ARM har cirka 3 milliarder dollars i kontanter og kortsigtede investeringer uden gæld, hvilket positionerer det godt til aggressive F&U-investeringer og strategiske opkøb. På trods af fremragende bruttomargener er driftsmarginerne for nylig blevet mindre på grund af øgede F&U-udgifter, hvilket fremhæver en geninvesteringsfase rettet mod teknologiske fremskridt og markedsudvidelse.

ARMs nuværende værdiansættelse

ARMs nuværende værdiansættelse viser et komplekst billede. Aktiens præmie afspejler dens strategiske positionering inden for områder med høj vækst som kunstig intelligens og globale teknologiske infrastrukturer. Sammenlignet med sine jævnaldrende overstiger ARM’s fremadrettede P/E-forhold betydeligt industrigennemsnittene.

ARMs pris-til-salg-forhold forbliver også højt i forhold til konkurrenterne, hvilket indikerer en markedsforventning om fortsat høj omsætningsvækst og ekspansion inden for nye teknologiske domæner.

Med sine strategiske investeringer og markedspositionering er ARM klar til enten at validere sin høje værdiansættelse gennem vedvarende vækst eller tilpasse sig mere dæmpede markedsforventninger.

Efterhånden som vi tager udgangspunkt i disse grundlæggende indsigter, vil en nærmere undersøgelse af ARMs aktiekursbane gennem teknisk analyse yderligere afklare de potentielle retninger for aktieudviklingen i de kommende kvartaler.

Stærk på langsigtede diagrammer, svaghed på kort sigt

ARM fik en fantastisk debut på NYSE sidste år med aktier, der steg mere end 30% fra børsnoteringen på $51 inden for få dage efter børsnoteringen. De gik dog ind i en nedadgående trend kort efter, hvor de styrtede til under børsnoteringen ved udgangen af oktober.

ARM-diagram af TradingView

Den nedadgående tendens varede kun kort tid, og aktien gik ind i en opadgående tendens i november sidste år, som har varet indtil nu og har set den mere end tredoblet siden da.

På trods af den seneste tilbagegang, aktien har set fra over $170 til under $150, fortsætter den med at vise bullish momentum på de langsigtede diagrammer. Så investorer, der er bullish på aktien, kan overveje at købe den under $150 med et efterfølgende stop-loss under dets 100-dages glidende gennemsnit.

Hvis det kortsigtede momentum igen vender til bullish, kan vi snart nå nye rekorder fra alle tider.

Da aktien viser svaghed i de mellem- og kortsigtede diagrammer, kan handlende, der er bearish på aktien forud for Q1 indtjening, foretage et bearish bet, men må afstå fra at shorte aktien direkte. I stedet kan de købe ARMs $140 Puts, der udløber den 2. august, under $5.

