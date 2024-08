Interview: Iakov Levin fra rivo.xyz forklarer, hvordan DeFi og blockchain kan udvikle sig fremad

Iakov Levin, medstifter af rivo.xyz, er på forkant med at transformere det finansielle landskab gennem decentraliseret finans (DeFi) og blockchain-teknologi.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Med over fem års erfaring inden for blockchain, krypto, fintech og DeFi tilbyder Levin et unikt perspektiv på fremtiden for disse nye felter.

I et eksklusivt interview med Invezz delte Levin sin indsigt i udviklingen af DeFi, blockchain-teknologi og de udfordringer, som kryptoindustrien står over for.

Udviklingen af defi- og kryptomarkedsvolatilitet

Copy link to section

Invezz: Hvad er dit perspektiv på den nuværende tilstand af DeFi, og hvordan ser du den udvikle sig i løbet af de næste fem år?

Levin: Den første fase af DeFi, som vandt indpas i 2021, fokuserede på at bygge infrastruktur til forskellige tokens, herunder decentraliserede udvekslinger (Dexes) og udlånsprotokoller. I øjeblikket er DeFi på vej til at integrere traditionelle finansielle tjenester i det decentraliserede økosystem. Dette inkluderer innovationer som evige udvekslinger, renteswaps og eksponering til virkelige aktiver (RWA’er). Udfordringen ligger nu i at forenkle onboarding-processen for nye brugere, hvilket ofte kræver omfattende research.

Ser vi fremad, vil de næste fem år sandsynligvis se en udvidet DeFi-infrastruktur, der dækker flere aktiver, potentielt inklusive aktiemarkeder. Vi kan også forvente udvikling af brugervenlige grænseflader, der forenkler DeFi-interaktioner og implementering af regulatoriske politikker skræddersyet til DeFi.

Invezz: Hvordan adresserer du bekymringer om kryptos langsigtede potentiale i betragtning af dens volatilitet og lovgivningsmæssige usikkerhed?

Levin: Volatilitet er et iboende aspekt af nye teknologier. Det er en naturlig del af overgangen til en decentraliseret global økonomi. I ustabile tider er der betydelige muligheder for at opbygge rigdom. Lovgivningsmæssig klarhed vil udvikle sig, efterhånden som regeringer tager fat på forskellige lag af økosystemet, fra investeringstilgængelighed til politikudformning. Indledende skridt, som ETF’er og institutionelle investeringer i kryptovalutaer, er allerede i gang.

Blockchain og Crypto Adoption

Copy link to section

Invezz: Hvad tror du er nøglen til udbredt cryptocurrency-adoption, og hvordan kan det opnås?

Levin: Der er ikke en enkelt løsning. Vedtagelsen vil skride frem trinvist, efterhånden som hver begrænsning behandles. I øjeblikket er en stor hindring brugeroplevelsen i at navigere i den decentraliserede verden. At forenkle denne oplevelse for både kryptobrugere og DeFi-deltagere er afgørende for en bredere anvendelse.

Invezz: Hvordan forestiller du dig, at blockchain-teknologi udvikler sig i løbet af det næste årti, og hvilke nye use cases kan dukke op?

Levin: Jeg håber at se en global omfordeling af velstand lettet af DeFi, der gør det muligt for alle med en smartphone at få adgang til top-tier finansielle tjenester uden at stole på traditionelle banker eller regeringer. Dette kan have en transformativ indvirkning på udviklingslandene ved at give udbredte muligheder for ophobning af velstand. At forudsige specifikke use cases er udfordrende på grund af det hurtige forandringstempo, men vi bør undgå at overhype specifikke trends og fokusere på ægte innovationer.

Råd til førstegangs krypto-investorer

Copy link to section

Invezz: Hvilket råd vil du give til investorer, der kommer ind på kryptomarkedet for første gang?

Levin: Start med at bygge din portefølje med Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og stablecoins. Tildel en lille del – omkring 5 % – af din portefølje til at udforske mere risikable investeringer. Denne tilgang giver dig mulighed for at få erfaring og lære af fejl. Forbliv åben og rationel, og uddan dig løbende. At lære af feedback fra den virkelige verden vil opbygge din viden og tillid til kryptorummet.

Levins indsigt fremhæver den dynamiske karakter af DeFi og blockchain-teknologi, der understreger vigtigheden af tilpasningsevne og informeret beslutningstagning for både investorer og branchedeltagere.