Japanske spisesteder hæver priserne, da turisttilstrømningen når rekordniveauer

Japan oplever en rekordstor turisme og dermed en usædvanlig stigning i restaurantpriserne.

Populære turistmål som Niseko og Tokyo oplever ublu prismærker på måltider, hvor nogle retter koster tre til fem gange mere end normalt.

Denne tendens afspejler både den økonomiske dynamik i en svækket yen og den blomstrende tilstrømning af internationale besøgende.

I Niseko, et berømt skisportssted i Hokkaido, kan en skål krabbe-ramen koste op til 3.800 ¥ (20,78 £), og katsu-karry kan nå 3.200 ¥ (17,50 £).

Disse priser er betydeligt højere end i det nærliggende Sapporo, et af Japans kulinariske knudepunkter.

I Tokyos Toyosu Senkyaku Banrai kan en skål ris toppet med sashimi indbringe næsten 7.000 ¥ (38,32 £), omkring fem gange den lokale pris.

Lignende tendenser observeres i Tokyos Tsukiji-marked, Kyotos Nishiki-marked og Osakas Dotonbori-kvarter, hvor gadeboder opkræver præmier langt over de sædvanlige priser.

Fremgang i turisme og virkningen af en svag yen

Japan tog imod næsten 17,8 millioner turister i første halvdel af 2024, hvilket overgik den tidligere rekord på 16,63 millioner i 2019, ifølge Japan National Tourism Organisation (JNTO).

Denne stigning skyldes til dels den faldende værdi af yenen, som handler tæt på et lavpunkt i 40 år over for dollaren. Med tilstrømningen af turister har virksomheder grebet muligheden for at opkræve højere priser, hvilket fører til udtrykket “inbound-don” for at beskrive overprisede risskåle rettet mod velhavende turister.

Nogle restauranter introducerer differentieret prisstruktur for at tage højde for både lokale og turister.

Tamateboko, en fiske- og skaldyrsbuffetrestaurant i Tokyos Shibuya, tilbyder 1.000 ¥ (£5,48) rabat til japanske borgere og indbyggere.

En hverdagsfrokost koster 5.478 ¥ (30,11 £) for lokale og 6.578 ¥ (36,16 £) for udenlandske rejsende.

Denne tilgang, selv om den er effektiv til at udnytte turistudgifter, har udløst debat om dens retfærdighed og potentielle diskrimination.

Officiel støtte til differentieret prisfastsættelse

På trods af disse bekymringer støtter nogle japanske embedsmænd differentieret prisfastsættelse for turister. Hideyasu Kiyomoto, borgmesteren i Himeji City, foreslog, at udenlandske turister betaler op til fire gange standardentréprisen for at besøge Himeji Slot, Japans første UNESCOs verdensarvssted.

Osakas guvernør Hirofumi Yoshimura har vist interesse for at vedtage en lignende model for Osaka Slot.

Lederen af Hokkaido Tourism Organisation går også ind for forskellige priser for turister og lokale.

Tilhængere af at opkræve flere udenlandske turister hævder, at de ekstra indtægter kan støtte bevarelse af kulturarv og uddannelse af engelsktalende personale.

Japan har præcedens for at opkræve mere af turister. Siden oktober 2023 har Miyajima Island implementeret en turistskat. Vandrere på Mt. Fujis mest populære sti har betalt entré på 2.000 ¥ (10,96 £) siden juli, og udenlandske rejsende har siden 2019 været udsat for en afrejseskat på 1.000 ¥ for at forbedre turismens infrastruktur.

Da Japans turistsektor fortsætter med at vokse, skal landet balancere at udvinde flere indtægter fra besøgende med at sikre, at værdien af oplevelsen retfærdiggør omkostningerne. Japan har meget at byde på som rejsedestination, men turistindustrien bør forblive fokuseret på at give glade og mindeværdige oplevelser for alle besøgende.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.