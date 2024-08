McDonald’s går glip af estimater for andet kvartal, da salget i samme butik faldt for første gang siden pandemien

McDonald’s (MCD) rapporterede i andet kvartals indtjening og omsætning, der ikke levede op til Wall Streets forventninger, da højere menupriser kun delvist opvejede faldet til fods.

Dette resulterede i et fald i salg i samme butik for første gang siden pandemien begyndte, hvilket fremhævede udfordringer, selvom virksomheden introducerede budgetvenlige muligheder som måltidstilbuddet på $5.

McDonald’s rapporterede om en omsætning på $6,49 milliarder, en stigning på 2,01% år-til-år, men under de anslåede $6,63 milliarder.

Den justerede indtjening pr. aktie kom ind på 2,97 USD, hvilket manglede de forventede 3,07 USD.

Same-store-salget faldt med 1%, modsat den forventede stigning på 0,84%. Dette er det første kvartalsvise fald siden 4. kvartal 2020.

I det sidste kvartal havde andre mad- og drikkevaregiganter – fra Starbucks til KFC til Pizza Hut rapporteret faldende salg i samme butik, efterhånden som spisende gæster i stigende grad blev drevet af værdi.

Same-store salget falder med 1 %

I USA faldt same-store-salget med 0,7 %, det første fald i 16 kvartaler, drevet af faldende gangtrafik, men delvist opvejet af højere menupriser.

Dette stod i skarp kontrast til den stigning på 10,3%, som selskabet havde rapporteret i USA i samme kvartal sidste år.

Salget på internationalt ejede lokationer faldt med 1,1 %, hvor Frankrig oplevede en betydelig negativ vækst.

Internationale udviklingslicenserede markeder oplevede et fald på 1,3 %, påvirket af geopolitiske spørgsmål som Mellemøstkonflikten og reduceret vækst i Kina. Der var dog positiv vækst i Latinamerika og Japan.

‘Enestående udførelse’

McDonald’s CEO Chris Kempczinski understregede virksomhedens fokus på “fremragende udførelse” af værditilbud og strategiske vækstdrivere såsom kyllingeprodukter og loyalitetsprogrammer.

På trods af disse bestræbelser er det makroøkonomiske miljø fortsat udfordrende.

Måltidsaftalen på $5, der blev lanceret i slutningen af juni og forlænget til august, har til formål at tiltrække budgetbevidste forbrugere.

Denne aftale har vist en vis succes med at øge fodtrafikken og mærkeopfattelsen som overkommelig.

Positiv vækst i digitalt salg og leveringssalg var et lyspunkt, hvor loyalitetsmedlemmer bidrog med næsten $7 milliarder i digitalt salg på tværs af 50 markeder, op fra $6 milliarder i 1. kvartal.

Den første markedsreaktion på indtjeningsrapporten var et fald på 1% i McDonald’s aktie, selvom den senere steg med 0,7% før markedet.

Analytikere som Jon Tower fra Citi udtrykte bekymring over effektiviteten af McDonald’s kortsigtede værdiinitiativer til at drive trafik.

“Længere sigt investorer ser værdiansættelse som overbevisende,” med virksomhedens værdi spiller “efterhånden” fungerer, Tower tilføjet. Men det er usikkert, hvor lang tid det vil tage for den amerikanske salgsvækst at “accelerere igen”, sagde han, som citeret af Yahoo Finance.

BTIG-analytiker Peter Saleh fortalte Yahoo Finance, at måltidsaftalen på $5 kan blive forlænget yderligere, mens McDonald’s udvikler en permanent værdiplatform. Franchisetagere har dog rapporteret, at aftalen påvirker marginerne, og nogle trækker sig tilbage på marketingindsatsen på grund af rentabilitetsproblemer.

Udsigter for H2 2024

Ser vi fremad, har McDonald’s ikke givet specifik vejledning for de kommende kvartaler, men er fortsat forpligtet til sin “Accelerating the Arches”-strategi.

“Vi er overbeviste om, at Accelerating the Arches er den rigtige håndbog for vores virksomhed, og da forbrugerne er mere diskriminerende med deres forbrug, er vi fokuseret på den enestående udførelse af at levere pålidelig hverdagsværdi og accelerere strategiske vækstdrivere som kylling og loyalitet,” Kempczinski sagde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.