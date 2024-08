PÅ Q2 indtjeningen falder, men aktien stiger, her er grunden

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

ON Semiconductor Corp indbragte 1735,2 millioner dollars i omsætning for andet kvartal og opnåede en nettoindtægt på 338,2 millioner dollars, hvilket blev oversat til en udvandet EPS på 0,78 dollar. Selskabets aktiekurs er steget 12% i den første time af handel.

Den rapporterede omsætning slog analytikernes forventninger på $1729,12 millioner, men udgjorde et fald på 17% i forhold til året før. Den udvandede EPS missede også målet med $0,11.

På trods af en faldende indtjeningstendens steg aktiekursen med 12% på det åbne marked. Hvorfor er investorer så interesserede i aktien?

En lovende fremtid

Mens tallene fortæller en skuffende historie, kan årsagen til prisstigningen forklares med den administrerende direktørs kommentarer.

Vi er fortsat dedikerede til at drive vækst gennem øgede markedsandele, fordoble investeringerne på strategiske markeder og udvide bredden af vores portefølje af brancheførende produkter med analoge og blandede signalløsninger.

Som verdens næststørste kraftchipproducent nyder Onsem sit ry som en stor spiller på markedet for krafthalvledere og sensorer.

Virksomheden har et ry at beskytte og et års sidelæns handel, når halvaktiekurser går gennem taget, havde investorer bekymret sig. Men ikke længere efter direktørens optimistiske kommentarer.

Fra den førende leverandør af billedsensorer til bilindustrien til at optrappe spillet inden for nye applikationer, herunder elektriske køretøjer, autonome køretøjer og vedvarende energi, har Onsi til hensigt at tjene penge på de seneste tendenser.

Stigningen i frie pengestrømme er endnu en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og operationelle dygtighed, som har imponeret investorer.

I betragtning af det faktum, at virksomheden har til hensigt at vokse aggressivt på baggrund af nye markedstendenser, vil dette forbedrede cash flow være nyttigt.

Partnerskab med Volkswagen

I sidste uge underskrev virksomheden en aftale med den tyske bilproducent Volkswagen.

Det vil levere en fuld stak af siliciumcarbidteknologi, som i sig selv vil være en del af en integreret modulløsning, der vil fungere på tværs af alle kraftplatforme. CEO tilføjede:

Ved at tilbyde en komplet strømsystemløsning, der omfatter hele strømforsyningsenheden, forsyner vi Volkswagen Group med en enkelt, forenklet modulær og skalerbar platform, der maksimerer effektiviteten og ydeevnen til deres køretøjsopstilling.

Onsemi har til hensigt at udvide sin fremstillingsvase i Europa, og Volkswagen kan blive en direkte fordel af det. Denne facilitet vil blive placeret i Tjekkiet, hvor Volkswagen allerede har en tilstedeværelse.

Denne aftale fungerer derfor godt for begge virksomheder, og Onsem kan bruge den til at katapulere sig vej til forbedrede operationer i Europa.

For dem, der gik glip af Nvidia og Broadcom-rallyet, tilbyder ON en lokkende mulighed.

Aktien har handlet sidelæns i et år, og det er måske ikke længere tilfældet efter denne indtjeningsrapport. Investorer vil måske hurtigt komme ind i handlingen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.