Qatar er indstillet på at indføre kryptoramme ved årets udgang for lovligt at anerkende digitale aktiver

Qatar er på nippet til at implementere en omfattende ramme for anerkendelse af digitale aktiver, hvilket markerer et væsentligt skridt i retning af at styrke nationens digitale økonomi. Dette initiativ har til formål at skabe en juridisk struktur for digitale aktiver, herunder værdipapirer, gældskapitalmarkedsinstrumenter, investeringer og sukuk.

Qatar Financial Centre: i spidsen for tokeniseringsstrategien

Henk Jan Hoogendoorn, Chief of Financial Services Sector i Qatar Financial Center (QFC), bekræftede, at Qatar nærmer sig færdiggørelsen af sin ramme for tokenisering af forskellige virkelige aktiver.

Denne udvikling er en del af landets bredere strategi for at integrere digitale aktiver i dets finansielle økosystem, som forventes at blive afsluttet og vedtaget i fjerde kvartal i år.

Digital Assets Lab: Et knudepunkt for innovation og forskning

QFC har lanceret et Digital Assets Lab for at drive innovation og forskning i de finansielle og digitale aktivsektorer. Dette initiativ understøtter Qatar Fintech-strategien og centralbankens bestræbelser på at omfavne nye teknologier.

Laboratoriet fungerer som en samarbejdsplatform, hvor startups, virksomheder og forskere kan udvikle og teste innovative digitale aktiver og blockchain-løsninger. Dets mål er at positionere Qatar som en global leder inden for digital innovation ved at fremme brugen af nye teknologier på tværs af forskellige industrier.

Gensyn med kryptoregler: et skift i holdning

I 2018 indførte Qatar et forbud mod handel med Bitcoin. De seneste år har set et skift i landets holdning til kryptovalutaer. Sidste år foreslog finansielle tilsynsmyndigheder en ramme til at regulere investeringstokens understøttet af materielle aktiver, hvilket indikerer en forsigtig, men bevidst adgang til kryptomarkedet. Dette skridt følger lignende initiativer fra nabolande som UAE og Bahrain.

QFC Regulatory Authority (QFCRA) og QFC Authority (QFCA) har samarbejdet om at udvikle denne digitale aktiverramme. Dette initiativ har til formål at styrke Qatars digitale økonomistrategi og styrke QFC’s status som et førende finans- og forretningscentrum i Mellemøsten.

For at sikre rammernes praktiske funktion og branchetilpasning, blev der indhentet feedback fra fagfolk og virksomheder, med deadline for kommentarer fastsat til den 2. januar 2024.

Centralbankens initiativ til digital valuta

Ud over rammerne for digitale aktiver har Qatars centralbank lagt grunden til sin digitale valuta. Grundlaget for denne digitale valuta blev færdiggjort i juni, og centralbanken er nu klar til at teste den. Dette initiativ involverer udnyttelse af avanceret teknologi til at håndtere store betalinger med planer om at samarbejde med både lokale og internationale banker for at forfine systemet.

