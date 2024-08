US Fed-møde i denne uge: Hvad kan man forvente af rentenedsættelser, når inflationen aftager

Da Federal Reserve indkaldes til sit to-dages Federal Open Market Committee (FOMC) møde i denne uge, holder finansverdenen nøje øje med indikationer på potentielle rentenedsættelser.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Mens Fed forventes at holde sin benchmarkrente stabil på 5,25-5,5 %, den højeste i 23 år, er mødet afgørende for at sætte scenen for et potentielt politisk skift allerede i september.

Inflationen aftager, og arbejdsmarkedet blødes op

Copy link to section

Baggrunden for dette møde er, at den amerikanske økonomi viser tegn på moderation. Inflationen, som havde været en vedvarende bekymring, har vist tegn på at aftage.

Væksten i forbrugerpriserne er aftaget betydeligt, hvilket mindsker frygten, der steg tidligere i år på grund af uventede økonomiske forstyrrelser. Feds foretrukne inflationsmåler er i øjeblikket på 2,6 %, en markant forbedring fra toppen i 2022.

Samtidig udviser arbejdsmarkedet, en central søjle i Feds dobbeltmandat, tegn på afkøling. Ansættelsen er aftaget i forhold til det tidligere tempo, hvilket har ført til lavere lønvækst og en stigning i fyringer.

Den gennemsnitlige arbejdsløshed på tre måneder er steget med 0,43 procentpoint, og nærmer sig tærsklen på 0,5 % for Sahm-reglen, som ofte signalerer begyndelsen på en recession.

Denne dobbelte tendens til aftagende inflation og et blødere arbejdsmarked giver Fed mulighed for at overveje at sænke låneomkostningerne.

Inflationskontrol versus tab af arbejdspladser

Copy link to section

Brian Sack, tidligere chef for New York Fed’s Markets Group og nuværende chef for makrostrategi hos Balyasny Asset Management, bemærker,

Fed er på vej tættere på en rentenedsættelse, og dens kommunikation i denne uge burde afspejle det.

Centralbanken sigter på at balancere opretholdelse af økonomisk stabilitet med at undgå unødvendige tab af arbejdspladser. At holde den politiske rente for høj i en længere periode risikerer at underminere arbejdsmarkedets sundhed, en bekymring Fed-formand Jay Powell forventes at tage fat på.

Blandede signaler inden for Fed

Copy link to section

På trods af de klare signaler om økonomisk afmatning, er der en række synspunkter i Fed om den passende timing for rentenedsættelser.

I juni var de politiske beslutningstagere næsten ligeligt fordelt på udsigten til at sænke renterne med et kvart point i forhold til to for året. Denne opdeling understreger den forsigtige holdning, som Fed sandsynligvis vil indtage på sit kommende møde.

Venter på flere data

Copy link to section

Fed vil have flere data at overveje mellem nu og mødet i september, herunder to sæt inflations- og jobrapporter.

Disse opdateringer vil give kritisk indsigt i økonomiens bane og informere Feds beslutningsproces.

Den tidligere New York Fed-præsident Bill Dudley advarer om, at forsinkelse af rentenedsættelser kan øge recessionsrisici, selvom han erkender, at Fed foretrækker vished frem for hastværk.

Peter Hooper, næstformand for forskning i Deutsche Bank og tidligere Fed-økonom, støtter en september-tidslinje for at iværksætte rentenedsættelser.

Han hævder, at ventetiden giver Fed mulighed for at bekræfte tendenser og undgå risikoen for at skulle vende kursen.

Hooper forventer yderligere rentenedsættelser i november og december, efterfulgt af en pause indtil september 2025, hvilket i sidste ende bringer styringsrenten til et mere neutralt niveau på 3,5-4 %.

Vejen videre for Fed

Copy link to section

Mens Fed forbereder sit møde, er centralbankens udfordring at navigere mellem at kontrollere inflationen og støtte arbejdsmarkedet.

De forventede diskussioner og udtalelser i denne uge vil sandsynligvis give klarere signaler om Feds fremtidige politiske retning og forme forventningerne til de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.