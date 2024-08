USD/BRL: Diagrammønster Peger på et brasiliansk reelt comeback

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den brasilianske real er i en stærk nedadgående tendens over for nøglevalutaer som den amerikanske dollar og euroen, da investorerne fokuserer på den kommende centralbankbeslutning. USD/BRL-kursen er steget i de seneste syv på hinanden følgende måneder og handles på sit højeste punkt siden 3. januar.

Majs og sojabønner priser

Den brasilianske real er faldet på grund af de faldende priser på nogle af dens vigtigste eksportvarer. Teucrium Corn Fund (CORN), som følger prisen på majs, er faldet med 16 % i år og med 26 % i de seneste 12 måneder.

Tilsvarende er Teucrium Soybean Fund (SOYB) faldet med 22 % i de sidste 12 måneder og svæver på sit laveste punkt siden januar 2022.

SOYB vs CORN priser

Disse råvarer er faldet på grund af de højere end ventede forsyninger i nøglelande som Rusland, Ukraine og USA.

Den seneste amerikanske WASDE- rapport viste, at den amerikanske produktion vil stige med 240 millioner bushel i år. Afdelingen forventer, at den gennemsnitlige landbrugspris modtaget af producenter vil være $4,30 per skæppe, ned fra det tidligere skøn på $4,40.

Sojabønner klarer sig godt, og produktionen forventes at falde med 15 millioner bushels i USA. USDA anslår, at den gennemsnitlige sojabønnepris vil være $11,10 i denne sæson, hvilket er et fald på 10 cent.

Brasilien er påvirket af lave priser på majs og sojabønner, da de er blandt landets største valutaindtjenere. Sukker, en anden topeksport, er faldet med over 33 % fra sit højeste punkt i 2023.

Deres lave priser er blevet opvejet af højere energipriser, da Brent og West Texas Intermediate (WTI) har holdt sig over $80 det meste af året.

Brasiliens centralbank nedskæringer

USD/BRL-kursen er også steget på grund af den igangværende divergens mellem Federal Reserve og den brasilianske centralbank.

I USA har Federal Reserve ladet renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %, hvor de har været i flere måneder. Dette synspunkt skete, da landets inflation er forblevet stædigt høj og over Feds mål på 2,0 %.

I Brasilien har centralbanken dog været en smule due siden sidste år. Det var blandt de første emerging markets-valutaer, der begyndte at sænke renten i 2023. Dens første sænkning skete i juni, da renten lå på 13,75 %. Siden da har det bragt satserne op på 10,50.%.

Disse nedskæringer skete, da inflationen faldt fra den post-pandemiske hgh på 12 % til et lavpunkt på 3,16 % i maj 2023. For nylig er inflationen dog gået op igen og ligger på 4,23 %.

Derfor forventer analytikere, at centralbanken vil holde renten uændret på 10,5 % senere på ugen. Det vil også pege på, at renterne vil forblive højere i længere tid for at håndtere de igangværende inflationstendenser.

Federal Reserve rentebeslutning forude

De næste vigtige USD/BRL-nyheder at se vil være denne uges Federal Reserve-rentebeslutning, der er planlagt til onsdag.

Dette bliver et vigtigt møde, da Fed vil sætte tonen på, hvad man kan forvente senere i år. De fleste økonomer forventer, at Fed vil lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 % på dette møde.

Ikke desto mindre har banken et incitament til at pege på rentenedsættelser senere i år, især i september. Inflationen, især kerneinflationen, er faldet kraftigt i de seneste måneder. Kernedataene for personlige forbrugsudgifter (PCE) faldt til 2,5 % i juni i år.

Disse tal bevæger sig mod Feds mål på 2,0 %. Samtidig er arbejdsmarkedet blødt lidt op de seneste par uger. Arbejdsløsheden er steget til 4,1 %, det højeste punkt siden 2021. Bureau of Labor Statistics (BLS) vil offentliggøre de seneste non-farm payrolls (NFP) data på fredag.

I en nylig erklæring bemærkede Jay Powell, at Fed nu mest fokuserede på arbejdsmarkedet. Yderligere tal har vist, at økonomien var ved at blive blødere, som Alan Binder bemærkede i en WSJ- udtalelse.

USD/BRL teknisk analyse

USD/BRL diagram | kilde: TradingView

Hvis vi ser på det daglige diagram, ser vi, at USD til brasiliansk real har været i et stærkt bullrun i de seneste par måneder. Det er steget fra juli-lavet på 4,69 til 5,66. I denne periode har parret holdt sig over nøglemodstandspunktet på 5,50 og alle glidende gennemsnit.

Parret har dog også dannet et farligt diagrammønster kendt som en dobbelttop på 5,7 og hvis halsudskæring er på 5,37. I de fleste tilfælde er dette mønster meget bearish. Derfor vil USD/BRL-parret sandsynligvis have et bearish breakout, da sælgere målretter det centrale støtteniveau til 5,50.

Mere opside vil dog blive bekræftet, hvis parret stiger over nøglemodstandspunktet ved 5,70. Hvis dette sker, vil det stige til næste punkt på 5,75.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.