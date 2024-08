AMD-investorer forventer vigtige opdateringer på den nye GPU-linje forud for indtjeningen i andet kvartal

Mens Advanced Micro Devices Inc. (AMD) forbereder sig på at offentliggøre sin indtjening i 2. kvartal efter markedets lukning i dag, forventer analytikere en kvartalsvis omsætning på $5,74 milliarder.

Denne vækst tilskrives i høj grad virksomhedens stærke præstationer på AI-chipmarkedet og datacentersegmentet.

Investorer er dog særligt fokuserede på opdateringer vedrørende AMDs nye serie af GPU’er.

Spotlight på AMDs nye GPU-linje

Mens AMD’s vækst spænder over flere forretningssegmenter, fanger AI-infrastrukturdivisionen betydelig investorinteresse.

MI300X-serien, der bruges af store virksomheder som Microsoft, Meta og Oracle til AI-træning, har fået opmærksomhed på trods af, at den ikke er så bredt anerkendt som Nvidias H100.

AMD’s GPU’er tilbyder lavere samlede ejeromkostninger, hvilket gør dem til en attraktiv mulighed for virksomheder, der ønsker at reducere omkostningerne uden at gå på kompromis med computerkraften.

Sammen med EPYC-processorer hævder AMD, at dets løsninger kan reducere AI-udgifterne med omkring 45%, mens de leverer tilsvarende computerydelse til topalternativer.

Når man ser fremad planlægger AMD at fortsætte med at udvide sin GPU-linje med MI325 og MI350 i de næste to år, og MI350 forventes at konkurrere direkte med Nvidias Blackwell 200. Naturligvis er investorerne spændte på at høre, om virksomheden er på vej til disse lancerer.

Virksomheden udvikler også MI400 til en 2026-udgivelse, hvilket indikerer en fremadrettet strategi, der forsikrer investorer om AMD’s langsigtede planer.

Markedsvolatilitet giver købsmulighed?

Den seneste markedsvolatilitet og et fald i teknologiaktier har positioneret AMD til et attraktivt prispunkt.

Barclays-analytikere bemærker, at AMD har genfundet alle sine præstationsgevinster for året, hvor aktien er faldet betydelige 38% fra de seneste højder. Denne korrektion, hævder de, kan udgøre et vigtigt indgangspunkt for investorer.

“AMD har rundet alle præstationsgevinster på året, da investorer ser ud til at være mere selektive med AI-eksponeringer og tilpasser sig mere cykliske/SMID-navne,” bemærkede Barclays-analytikere. De mener, at korrektionen er blevet overextended, hvilket gør aktien til et tiltalende køb.

“Hvis du havde fortalt os sidste december, at AMD havde $4B+ i posen, ville vi have været chokerede,” sagde Barclays-analytikere med henvisning til indtægterne fra MI300-serien af GPU’er.

På trods af forsyningskædens begrænsninger forventes denne serie at indbringe næsten 5 milliarder dollars for året. Ser vi fremad, forventes den samme linje af GPU’er at generere $9 milliarder i omsætning i 2025. Det er dog de kommende GPU-linjer, der sandsynligvis vil drive yderligere aktiekursstigninger i de kommende måneder.

Investorer kan trøste sig med den solide indtægtsbase fra AMD’s MI300 GPU’er, styrket af potentialet i MI325 og MI350. Denne udvikling tyder på en lovende fremtid for AMD’s aktie, især i dets nuværende prispunkt.

Mens AMD forbereder sig på at frigive sin indtjening i andet kvartal, vil alle øjne være rettet mod ledelsens indsigt vedrørende den nye GPU-linje og virksomhedens strategi for at udnytte det voksende AI-marked.

Forventningen omkring disse opdateringer understreger vigtigheden af AMD’s innovative indsats og strategiske planlægning for at bevare sin konkurrencefordel.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.