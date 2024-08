BlackRock CIO forventer, at krypto-ETF’er snart vil blive inkluderet i Model Portfolios

BlackRocks investeringschef forventer, at Bitcoin og Ethereum børshandlede fonde (ETF’er) vil blive inkluderet i modelporteføljer inden udgangen af 2024.

I et interview med Bloomberg bemærkede BlackRock-direktør Samara Cohen, at store wirehouses i øjeblikket vurderer risiciene og nytten af Bitcoin og Ethereum i deres porteføljer.

BlackRock CIO of ETF and Index Investments Samara Cohen discusses the iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) and expects we'll see allocation of crypto ETFs in model portfolios by the end of this year and into 2025 https://t.co/5UOLwIRWHL pic.twitter.com/rYqpym7Wqg — Bloomberg Crypto (@crypto) July 29, 2024

Modelporteføljemarked til at stige

Ifølge Cohen vil firmaer som Morgan Stanley, Wells Fargo og UBS måske søge at integrere kryptovalutaer i deres ‘modelporteføljer’ inden udgangen af 2024.

Modelporteføljer er investeringsporteføljer, der fungerer som skabeloner eller retningslinjer for styring af kunders investeringer. Baseret på varierende risikoniveauer er disse designet til at målrette mod specifikke mål, såsom vækst, indkomst eller kapitalbevarelse.

Salim Ramji, global chef for iShares hos BlackRock, hævder, at modelporteføljemarkedet vil nå $10 billioner inden for de næste fem år.

I en tidligere rapport sagde Ramji, at dette marked “vil blive massivt”, og tilføjede, at det er ved at blive den foretrukne metode for fiduciære rådgivere til at drive deres forretning. Som sådan har BlackRock tilpasset sine strategier for at imødekomme denne voksende efterspørgsel.

Modelporteføljer drager fordel af at inkludere en række aktivklasser for at øge diversificeringen og potentielt forbedre risiko-afkastprofilen. Cohen tilføjede, at selvom Bitcoin og Ether er forskellige aktivklasser med forskellige anvendelsestilfælde, er de nyttige som “porteføljediversifikatorer.”

Ingen Solana ETF

I en kommentar til BlackRocks intention om at lancere en Solana ETF sagde Cohen, at firmaet ikke forfølger dette tilbud i øjeblikket.

Hun tilføjede, at Bitcoin og Ethereum opfylder firmaets kriterier for “ustabilitet og kundeinteresse”, og firmaet forventer ikke, at andre ETF-produkter vil blive introduceret for nu.

BlackRocks holdning står i kontrast til andre kapitalforvaltere som VanEck, der har presset på for en Solana ETF. VanEck CEO Jan van Eck siger dog, at det ikke er sandsynligt, at det snart bliver godkendt.

Cohen diskuterede også $1,7 milliarder i nettoudstrømning for Ether ETF’er siden deres lancering. BlackRock CIO er dog ikke bekymret på grund af investeringsbilernes stærke lancering.

Ifølge hende kom en stor del af udstrømningen fra højere prissatte fonde og proxy-instrumenter, fordi investorer “ønsker at få deres ETH-eksponering, især hvis de vil bruge den i sammenhæng med en samlet portefølje i et økosystem, de har tillid til. i.”

På tidspunktet for offentliggørelsen registrerede spot Ether ETF’er fire på hinanden følgende dage med udstrømning, med kun én dag med indstrømning den 23. juli. I modsætning hertil har Bitcoin ETF’er registreret en fjerde positiv dag med nettostrømme, hvor kun BlackRocks IBIT så indstrømning den 29. juli.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.