Britiske millionærer flygter til Dubai på grund af skattestigninger og økonomisk usikkerhed

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) er klar til at bevare sin status som verdens førende destination for velhavende individer, med en rekordstor nettotilgang på 6.700 millionærer, der forventes ved udgangen af 2024, ifølge Henley Private Wealth Migration Report.

Dette tal fordobler næsten den forventede nettotilgang for USA, som forventes at tiltrække 3.800 millionærer i samme periode.

I skarp kontrast forventes Storbritannien at se en reduktion på 17 % i sin millionærbefolkning i 2028, faldende fra 3.061.553 til 2.542.464, som rapporteret af den schweiziske bank UBS.

Dette fald tilskrives stigende leveomkostninger og skatter i Storbritannien, hvilket får mange personer med høj nettoværdi til at søge tilflugt i mere skattevenlige jurisdiktioner.

Storbritanniens faldende millionærbefolkning

Det forventede fald i Storbritanniens millionærbefolkning er betydelig i betragtning af landets status som hjemsted for det tredjestørste antal millionærer globalt, herunder mange udenlandske indbyggere fra Rusland, Mellemøsten og videre.

Storbritanniens beslutning om at udfase “non-dom”-statussen, som gjorde det muligt for velhavende individer at undgå britiske skatter på oversøiske indkomster, er en væsentlig faktor i dette fald.

De 40 % ejendomsafgift på godser over 325.000 £ (417.755 USD) og afskaffelsen af ikke-domskatteordningen, der starter i 2025, forventes at få flere velhavende personer til at flytte.

Derudover vil Labour-regeringens foreslåede momsafgift på privatskoleafgifter sandsynligvis gøre uddannelse dyrere, hvilket vil medføre yderligere migration til skattely som Dubai.

Dubais skattefri appel og gyldne visa

Dubais tiltrækningskraft på millionærer er ubestridelig.

Byen tilbyder et nulskattesystem, langsigtede gyldne visa og en misundelsesværdig livsstil.

UAE’s gyldne visum giver udenlandske indbyggere mulighed for at bo, arbejde eller studere i landet, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for dem, der ønsker at flytte.

Henley-rapporten bemærker, at mens mange af Dubais nye indbyggere kommer fra Indien, Mellemøsten, Rusland og Afrika, er der en mærkbar stigning i antallet af britiske og europæiske millionærer, der flytter til emiratet.

Faktorer, der driver migration

Migrationstendensen er drevet af både push- og pull-faktorer.

På push-siden er potentialet for øgede skatter under den nye Labour-regering i Storbritannien en væsentlig bekymring.

Labours kampagneløfte om at pålægge moms på privatskoleundervisning, hvilket potentielt vil øge omkostningerne med 20 %, er et eksempel på skattestigningerne, der driver velhavende personer til udlandet.

På pull-siden gør Dubais moderne infrastruktur, lave kriminalitetsrate og omfattende visumreformer det til en yderst ønskværdig destination.

UAE’s avancerede formueforvaltningsramme er en anden nøglefaktor, der tiltrækker de velhavende.

Landet har indført et sofistikeret reguleringsmiljø, der tilbyder innovative løsninger til beskyttelse af rigdom, bevarelse og forbedring.

Disse reformer, kombineret med Dubais moderne infrastruktur og investeringsincitamenter, gør det til en stadig mere attraktiv mulighed for millionærer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.