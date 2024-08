Er ASML aktie et køb efter Barclays’ opgradering og nye $1.243 kursmål?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) modtog for nylig en betydelig støtte fra Barclays med en opgradering til Overvægt fra Equal Weight og et revideret kursmål på $1.243, op fra $1.005.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne stigning på 24 % følger efter en udfordrende periode for ASML, præget af et fald på 20 % fra dets seneste højdepunkt midt i en bredere markedsturbulens og specifikke bekymringer over Kina-relaterede risici og AI-investeringsafkast.

På trods af disse forhindringer ser Barclays den seneste tilbagegang som et opportunt tidspunkt til at investere i, hvad det betragter som en af de højeste kvalitetsvirksomheder på globalt plan.

Analytikerindsigt

Copy link to section

Barclays’ optimisme stammer delvist fra dets fremskrivninger af robust vækst for ASML, der forventer en vækst på 27 % i 2025 og 15 % i 2026.

Disse udsigter er drevet af den forventede efterspørgsel efter avancerede halvlederteknologier, især inden for AI, som menes at dæmpe den cyklikalitet, der traditionelt ses i førende efterspørgsel efter teknologi.

Simon Coles fra Barclays fremhævede en forventet forbedring i ordrer på ASML’s ekstreme ultraviolette (EUV) litografimaskiner, på trods af truende negative nyheder fra Kina, der potentielt kan påvirke halvlederkapitalsektoren globalt.

Q2 indtjeningsoversigt

Copy link to section

ASML’s økonomiske resultater i andet kvartal af 2024 viste blandede resultater. Mens virksomhedens omsætning faldt med 9,5 % år-til-år til 6,24 milliarder euro, steg dets nettobookinger markant.

De samlede bookinger for kvartalet nåede op på 5,57 milliarder euro, en 54 % sekventiel stigning, hvor bookinger af EUV-maskiner alene tegner sig for 2,5 milliarder euro.

Markedsdynamik og geopolitiske påvirkninger

Copy link to section

Det bredere halvledermarked har været udsat for betydelig volatilitet, forværret af geopolitiske spændinger og amerikansk eksportkontrol, især vedrørende Kina.

ASML, med en betydelig del af sit salg afhængig af Kina (49 % af det samlede systemsalg i 2. kvartal), står over for øgede risici fra disse spændinger.

Den igangværende handelsusikkerhed mellem USA og Kina udgør væsentlige trusler mod ASML’s aktiviteter, hvilket potentielt påvirker fremtidige indtægtsstrømme fra et af dets største markeder.

Grundlæggende forretningssundhed

Copy link to section

Grundlæggende fortsætter ASML med at udvise styrke gennem sit teknologiske lederskab inden for litografisystemer, som er afgørende for fremstilling af de mest avancerede halvledere.

Virksomhedens strategiske vægt på EUV-teknologi og dets rolle i at drive næste generations halvlederfabrikation positionerer det godt i branchen.

Ser vi fremad, har ASML vejledt et salg i tredje kvartal mellem €6,7 milliarder og €7,3 milliarder, hvilket afspejler en forsigtig optimisme midt i markedsusikkerhed.

Selskabet forventer et tilsvarende samlet nettoomsætning for 2024 i forhold til året før, men med en lidt lavere bruttomargin.

Efterhånden som vi går fra at undersøge ASML’s fundamentale forhold, markedsposition og seneste økonomiske resultater, bliver det tydeligt, at selvom virksomheden står over for bemærkelsesværdige udfordringer, især fra geopolitiske risici og markedsdynamik, forbliver dens kerneforretningsstyrker og vækstudsigter solide.

Lad os nu dykke ned i den tekniske analyse for yderligere at skelne ASML’s aktiekursbane og vurdere, om de nuværende markedsforhold virkelig retfærdiggør en købsvurdering efter Barclays’ optimistiske opgradering.

Langsigtet bullish trend forbliver intakt

Copy link to section

Selvom ASML’s aktie er faldet mere end 20% fra sit højdepunkt tidligere på måneden, fortsætter den med at forblive i en langsigtet opadgående tendens, som det kan ses på diagrammerne. Aktien er mere end fordoblet fra dets laveste niveau i oktober 2022 på $364 og har for nylig igen fundet støtte i nærheden af sin mellemfristede støtte på $850.

ASML-diagram af TradingView

Med det i tankerne kan kortsigtede bullish-handlere indlede nye lange positioner på nuværende niveauer med et stop-loss nær $848. Investorer, der fortsætter med at forblive bullish i aktien, skal holde et bredere stop loss ved langsigtet støtte nær $696.

Handlende, der er bearish på aktien, skal afstå fra at shorte aktien på nuværende niveauer. Friske korte positioner bør kun overvejes, hvis aktien giver en daglig lukning under $850.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.