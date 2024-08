Guggenheim opgraderer Akamai til Køb med $128-mål: Skal du investere?

Mandag den 29. juli opgraderede Guggenheim-analytikere Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) til et køb fra hold og satte et kursmål på $128.

Dette kursmål antyder en potentiel opside på over 30 % fra Akamais nuværende handelspris på $98.

Guggenheims analytikere mener, at Akamai er klar til at forvandle sig selv fra et indholdsleveringsnetværk (CDN) til en bredere platform, der udnytter sin stærke CDN-position til at levere forbedret sikkerhed og cloud-løsninger.

Synspunkter fra andre firmaer på Wall Street

Akamais seneste opgradering kommer midt i en række blandede analytikerudtalelser. Tidligere i denne måned opgraderede HSBC Akamai til Hold fra Reduce, med henvisning til bekymringer om, at virksomheden mangler vejledning, men anerkender, at den nuværende aktiekurs afspejler disse problemer.

HSBC forventer, at Akamais ikke-GAAP EPS vil vokse med beskedne 5,1 % CAGR fra 2023 til 2027, hvilket halter bagefter sektorens lav- til mellem-to-cifrede vækstrater.

Scotiabank indledte også dækning af Akamai med en Outperform-rating og et kursmål på $110 den 9. juli, hvilket fremhæver virksomhedens robuste vækstudsigter inden for sikkerhed og edge computing.

Ifølge Scotiabank forventes disse segmenter at udgøre 75 % af Akamais forretning i 2025, hvilket driver virksomhedens fremtidige vækst.

Det er dog ikke alle analytikere, der er lige optimistiske. I maj fastholdt Raymond James sin Outperform-rating, men sænkede sit prismål fra $138 til $115, hvilket udtrykte bekymring over ydeevnen af Akamais leveringsforretning.

Firmaets analytikere bemærkede, at selvom sikkerheds- og computersegmenterne viste stærk vækst, stod leveringsforretningen over for udfordringer på grund af store kunder som streaming- og sociale medievirksomheder, der reducerede deres brug af Akamais tjenester for at reducere omkostningerne.

Citi Research nedjusterede også sit kursmål for Akamai fra $117 til $110, mens de fastholdt en neutral rating i maj.

Analytikere hos Citi fremhævede det betydelige pres på Akamais leveringsforretning, som oplevede et fald på 11 % år-til-år i 1. kvartal 2024, hvilket overskyggede den sunde vækst i sikkerheds- og computersegmenterne.

Q2 indtjening forhåndsvisning

Akamais indtjeningsrapport for 2. kvartal, der forventes den 8. august, vil være en kritisk indikator for virksomhedens resultater.

Analytikere forudser en GAAP EPS på $0,94, op fra $0,85 i Q2 2023, og en omsætning på $977,60 millioner sammenlignet med $935,7 millioner i samme periode sidste år.

Der har dog været 19 nedadgående EPS-revisioner i de sidste 90 dage, hvilket afspejler en forsigtig stemning blandt analytikere.

Akamai har stået over for nylig turbulens, herunder et næsten 10% fald i aktiekursen efter svagere end ventet fremadrettet guidance i løbet af dets første kvartals indtjening.

For 2. kvartal forventer selskabet en indtjening (non-GAAP) mellem $1,51 og $1,56 pr. aktie, hvilket er under analytikernes forventninger på $1,63 pr.

På trods af disse udfordringer fortsætter virksomhedens sikkerheds- og computersegmenter med at vokse med henholdsvis 15-17% og 21-23% år-over-år.

Grundlæggende viser Akamais forretning styrke i sin diversificeringsstrategi med fokus på højvækstområder som sikkerhed og edge computing.

Købet af Noname Security for $450 millioner har til formål at forbedre Akamais API-sikkerhedskapaciteter, hvilket bidrager til fremtidig vækst i omsætningen. På trods af tilbageslag i leveringssegmentet forventer virksomheden øget indtjening fra væsentlige begivenheder som de olympiske lege og amerikanske valg.

Akamais økonomi forbliver robust, med resultater for 1. kvartal 2024, der viser en stigning på 8 % år-til-år i omsætningen til 986,97 millioner USD og en stigning på 21 % i sikkerhedsindtægter.

Computersegmentet oplevede også en stigning på 25 % år-til-år, hvilket forstærkede virksomhedens strategiske skift væk fra CDN-afhængighed.

Fra et værdiansættelsesperspektiv overgår Akamais efterfølgende pengestrøm fra driften væsentligt sektorgennemsnittet, hvilket gør det til en attraktiv investering på trods af den seneste aktievolatilitet. Selskabets igangværende aktietilbagekøbsprogram understreger yderligere dets stærke evne til at generere pengestrømme.

Når vi overvejer disse grundlæggende styrker, er det lige så vigtigt at analysere, hvordan disse faktorer afspejles i Akamais aktiekursbevægelser.

Ved at undersøge de tekniske indikatorer og diagrammønstre kan vi få dybere indsigt i potentielle fremtidige tendenser og kursmål.

Lad os dykke ned i den tekniske analyse for at udforske, hvad diagrammerne afslører om Akamais aktiebane.

Langsigtet stærk modstand over $120

Akamais aktie har ikke leveret nogen kursafkast til investorerne siden slutningen af 2020. På de langsigtede diagrammer kan man se, hvordan $120 har fungeret som en stærk modstand for aktien siden oktober 2020.

Det har forsøgt at bryde over det niveau flere gange i de sidste 4 år, men det lykkedes ikke.

AKAM-diagram af TradingView

De kortsigtede diagrammer giver dog et vist håb til tyrene. Siden starten af denne måned har aktien været vidne til et markant opsving, der er steget fra under $90 til over $98 i øjeblikket. Derudover er både 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit begyndt at dukke op.

Derfor kan bullish investorer, der ønsker at købe aktien, indlede en lille position på nuværende niveauer, mens de holder et stop-tab ved det seneste lavt sving på $87,70.

De kan tilføje til deres lange position, hvis aktien giver en ugentlig lukning over $120.

For kortsigtede handlende, der er bearish på aktien, vil shortingmuligheder kun dukke op, hvis aktien mister sit kortsigtede opadgående momentum.

Det første tegn på det vil være, hvis aktien giver en daglig lukning under sit 100-dages glidende gennemsnit, som i øjeblikket er på $92,41.

