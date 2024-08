Lattice Semiconductor-aktier falder over 10 % på grund af svage resultater for 2. kvartal og BofA-nedgradering: Tid til at sælge eller holde?

Lattice Semiconductor Corp. (NASDAQ: LSCC) oplevede et markant fald i aktiekursen i dag, der åbnede over 10% efter en skuffende indtjeningsrapport for 2. kvartal og en markant nedjustering fra Bank of America.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette kraftige fald får investorer til at stille spørgsmålstegn ved, om de vil sælge eller beholde deres aktier.

Tirsdag reviderede Bank of America-analytikere ledet af Duksan Jang deres holdning til Lattice og nedjusterede aktien fra “Neutral” til “Underperform” og sænkede kursmålet fra $83 til $47.

Denne justering var foranlediget af, at Lattices omsætning i 2. kvartal faldt til under midten af dens guidance og en afdæmpet prognose for 3. kvartal, med et forventet salg mellem $117 millioner og $137 millioner – et godt stykke under de forventede $141,12 millioner.

Resultatrapport for 2. kvartal

Copy link to section

Lattice, der er kendt for sine programmerbare logiske enheder, rapporterede en omsætning i 2. kvartal på $124,1 millioner, hvilket markerer et betydeligt fald på 35% år-til-år og et bemærkelsesværdigt fald fra $140,8 millioner i Q1.

Nedturen i omsætningen blev ledsaget af en stabil, men lavere år-til-år GAAP bruttomargin på 68,3% og en ikke-GAAP nettoindkomst på $31,4 millioner, svarende til $0,23 pr.

På trods af disse udfordrende tal er Lattice fortsat optimistisk omkring sit langsigtede vækstpotentiale, understreget af løbende udvidelser i sin produktportefølje.

Analytikernes synspunkter midt i CEO-rokaden

Copy link to section

Andre analytikere har også udtrykt bekymring over Lattices udsigter på kort sigt.

I april understregede Baird-analytiker Tristan Gerra behovet for et “stejlere opsving” inden 2025 for at retfærdiggøre virksomhedens værdiansættelse, idet man fastholder et forsigtigt, men optimistisk udsigter med en “Outperform”-rating og et kursmål på $70.

I modsætning hertil afviste Deutsche Bank bekymringer relateret til den nylige CEO-overgang og hævdede, at selskabets fundamentale forhold forbliver robuste og bekræftede en “Køb”-anbefaling med et kursmål på $82.

Midt i drifts- og lederskifte har Lattice udvidet sin FPGA-portefølje og styrket sin position inden for sikkerhedsfokuserede hardware- og softwareløsninger.

Virksomheden introducerede Certus™-NX-serien og Lattice MachXO5D™-NX-familien, der henvender sig til en bred vifte af industrielle applikationer.

Denne udvidelse er en del af Lattices bredere strategi for at navigere i cyklisk industris modvind, især i bilindustrien og industrisektoren.

Bekymringer om værdiansættelse

Copy link to section

Fra et værdiansættelsesperspektiv ser Lattice ud til at være overvurderet, og handles til en terminsmultipel over 45, betydeligt over historiske gennemsnit.

Dette har ført til en bearish markedsreaktion, der afspejler øget skepsis over for virksomhedens vækstbane i et stadig mere konkurrencepræget landskab.

Analytikere peger på at bremse væksten af serverenheder og potentielt konkurrencepres fra store aktører som Intel som nøgleproblemer.

Når vi ser fremad, sigter Lattice på at udnytte sine innovationer inden for serverindhold og sikkerhedsløsninger til at drive vækst i kommende produktgenerationer som Granite Rapids/Torino.

Virksomheden står imidlertid over for den udfordrende opgave at tilpasse sine lager- og driftsstrategier til disse langsigtede mål, især når den navigerer i løbende lagernormaliserings- og markedsmætningsudfordringer.

Bearish momentum kan fortsætte

Copy link to section

Lattices aktie har været i en nedadgående trend siden september sidste år, hvor den faldt fra et højt niveau over $96 til $52. Selvom det opnåede et anstændigt opsving i 1. kvartal i år, kunne det ikke fastholde disse fremgange, og efter dagens træk er det brudt under sit mellemfristede lave sving nær $52, hvilket ikke er et godt tegn for tyrene.

LSCC-diagram af TradingView

I betragtning af, at investorer, der er bullish på aktien, ikke må forsøge at købe aktien i håb om en hurtig vending. Medmindre aktien igen giver en lukning over $56,2, bør der ikke indledes en ny long position.

Handlere, der er bearish på aktien, har en lavrisiko-indgang på deres hænder i øjeblikket. De kan shorte aktien over $50 med et stop loss på $56,3. Hvis det bearish momentum fortsætter, kan aktien falde til sin støtte på kort sigt omkring $44, hvor man kan bogføre overskud.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.