Meget gode nyheder for Pepe, Book of Meme og Dogwifhat tokens

Kryptovalutapriser fortsatte deres stærke opsving mandag, da investorer reflekterede over den nylige Bitcoin-konference i Nashville. Bitcoin brølede tilbage over $70.000 for første gang siden 7. juni.

De fleste meme-mønter og altcoins vendte også tilbage mandag. Book of Meme (BOME), en ny Solana meme-mønt, steg til $0,010, det højeste punkt siden 28. juni. Dets højeste punkt var over 65 % over det laveste punkt i denne måned.

Pepe, en meme-mønt, der blev lanceret i 2023, er også steget til $0,000012, højere end denne måneds laveste på $0,0000076. Dette stævne skete i et miljø med høj volumen, hvilket betyder, at optrenden kunne fortsætte.

I mellemtiden steg Dogwifhat (WIF) til $2,50. Nogle af de andre toppræsterende tokens var AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash og Brett. Her er nogle gode nyheder, der kan skubbe tokens højere.

Bitcoin steg over et vigtigt modstandspunkt

Den første gode nyhed, der kunne hjælpe med at skubbe Pepe-, Book of Meme- og Dogwifhat-tokenserne højere, er Nitcoins prishandling. Som vist nedenfor gjorde Bitcoin to vigtige ting i mandags.

Først bevægede den sig over oversiden af det udvidede kilediagrammønster, et populært bullish tegn. I de fleste tilfælde fører dette mønster til et stærkt bullish breakout. Da dette mønster skete, efter at Bitcoin steg, tidligere i år, kan det også klassificeres som et bullish flagmønster.

Bitcoin pris diagram

For det andet testede Bitcoin det afgørende modstandspunkt ved $70.000 for første gang siden juni. Dette er et vigtigt psykologisk niveau, der kunne pege på mere opad.

Desuden viser flere data, at Bitcoins åbne interesse for futuresmarkedet sprang til et rekordhøjt niveau på over $38 milliarder. Dette er et stærkt comeback for et aktiv, hvis åbne rente faldt til $27 milliarder den 8. juli. En højere rente er et positivt tegn på, at et aktiv har mere efterspørgsel, og at prisen vil fortsætte med at stige.

Bitcoin futures åbner interesse

Bitcoin er en vigtig nævner for altcoins, fordi de klarer sig godt, når Bitcoin er i en stærk optrend. For eksempel sprang de fleste af dem til et rekordhøjt niveau i marts, da Bitcoin steg til sit rekordhøje niveau.

Solana trives også

Den anden vigtige nyhed for meme-mønter som Dogwifhat og Book of Meme er, at Solana-prisen klarer sig godt. Solana-token steg til et højdepunkt på $194,30 mandag, det højeste niveau siden 1. april i år. Den er steget med mere end 60 % fra sit laveste punkt i denne måned.

Solanas on-chain-metrics klarer sig godt, da DeFi-aktiverne og gebyrerne fra netværket fortsatte med at stige. Det tjente over 2 millioner dollars i gebyrer i de sidste 24 timer, ifølge DeFi Llama .

Solana er en vigtig blockchain, fordi det er blevet go-to-netværket for meme-møntudviklere, der elsker det for dets hurtige hastigheder og lave transaktionsomkostninger.

Solana DeFi TVL stiger

Meme coin open interesse er stigende

I mellemtiden viser data fra CoinGlass, at den åbne interesse for futuresmarkedet er stigende. Pepes åbne rente steg til 131 millioner dollar mandag, op fra det laveste niveau på 83.000 dollars indtil nu.

Dogwifhats åbne rente steg til $316 millioner, mens Book of Meme’s steg til $113 millioner, det højeste punkt siden 7. juni. Det er steget fra månedens laveste niveau på næsten $50 millioner.

Samme tendens sker på spotmarkedet, hvor deres volumen også er steget. Pepes daglige volumen lå på over $830 millioner, mens Dogwifhat og Book of Meme havde henholdsvis $375 millioner og $425 millioner. Disse tal betyder, at der er en stærk efterspørgsel efter disse meme-mønter, som har klaret sig bedre end Bitcoin i år.

BOME åben rentediagram af CoinGlass

Frygt og grådighedsindeks stiger

Meme-mønter som Book of Meme, Pepe og WIF-tokens steg på grund af den fortsatte grådighed på markedet. Data viser, at frygt- og grådighedsindekset steg til grådighedszonen på 63 mandag, det højeste punkt i over en uge. I de fleste tilfælde klarer disse tokens sig godt, når der er frygt på markedet.

Denne tendens skete efter sidste weekends Bitcoin-begivenhed i Nashville, hvor Donald Trump, Robert Kennedy og andre ledere talte om mønten. Donald Trump sagde, at han var meget positiv med Bitcoin, og at han ville kæmpe for oprettelsen af en Bitcoin-fond.

Michael Saylor, lederen af MicroStrategy, bemærkede, at Bitcoin ville stige til over $13 millioner i fremtiden. Hvis dette sker, betyder det, at hans virksomheds beholdninger vil være mere end 2,86 billioner dollars værd.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator være den kommende Federal Reserve-beslutning. Hvis banken gør, hvad analytikerne forventer, vil det være endnu et bullish tegn for Bitcoin og andre meme-mønter.

Økonomer mener, at Fed vil beslutte at lade renten være uændret og derefter pege på en nedsættelse på sit møde i september.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.