Meta skal betale 1,4 milliarder dollars for at afgøre en retssag i Texas om misbrug af ansigtsgenkendelsesdata

I en skelsættende beslutning har Meta Platforms, Facebooks moderselskab, indvilliget i at betale 1,4 milliarder dollars for at bilægge en retssag anlagt af staten Texas over uautoriseret brug af biometriske data.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette forlig, der er godkendt af en distriktsdomstol i Texas i Harrison County, er det største, der nogensinde er opnået fra en enkelt stats retssag.

Meta vil udbetale afregningsbeløbet over fem år.

“Efter ihærdigt at forfølge retfærdighed for vores borgere, hvis privatlivsrettigheder blev krænket af Metas brug af ansigtsgenkendelsessoftware, er jeg stolt over at kunne meddele, at vi har nået det største forlig, der nogensinde er opnået fra en sag anlagt af en enkelt stat,” sagde Texas Attorney General Ken Paxton.

“Dette historiske forlig demonstrerer vores forpligtelse til at stå op over for verdens største teknologivirksomheder og holde dem ansvarlige for at bryde loven og krænke texanernes privatlivsrettigheder. Ethvert misbrug af Texans’ følsomme data vil blive mødt med lovens fulde kraft.”

Paxton har opbygget et ry for at udfordre Big Tech til forsvar for texanernes rettigheder og har også anlagt tre retssager mod Google for lignende krænkelser.

En Meta-talsmand udtrykte tilfredshed med beslutningen og udtalte: “Vi er glade for at løse denne sag og ser frem til at udforske fremtidige muligheder for at uddybe vores forretningsinvesteringer i Texas, herunder potentielt udvikling af datacentre.”

Forligsbeløbet er mere end det dobbelte af, hvad Meta betalte for at afgøre en lignende gruppesøgsmål i Illinois i 2021.

Facebook analyserede ansigter på billeder, inklusive dem af ikke-Facebook-brugere

Copy link to section

Retssagen, indgivet af Paxton i februar 2022, anklagede Facebook for ulovligt at bruge ansigtsgenkendelsesdata fra millioner af Texas-beboere gennem dets nu hedengangne fotomærkningsværktøj, “Tag Suggestions”. Denne funktion blev introduceret i 2011 og analyserede ansigter på fotos, inklusive dem af ikke-Facebook-brugere, og anbefalede tags til personer, der identificeres af værktøjet.

Paxton hævdede, “Meta aktiverede automatisk denne funktion for alle texanere uden at forklare, hvordan funktionen fungerede. Uvidende for de fleste texanere, kørte Meta i mere end et årti ansigtsgenkendelsessoftware på stort set alle ansigter indeholdt i de fotografier, der var uploadet til Facebook, og fangede rekorder af ansigtsgeometrien for de afbildede mennesker, gjorde Meta dette på trods af, at CUBI forbyder virksomheder at fange biometriske identifikatorer af texanere.”

Måneder før retssagen blev anlagt, stoppede Facebook funktionen efter at have afgjort en anden gruppesøgsmål i Illinois for 650 millioner dollars.

På det tidspunkt forpligtede Facebook sig også til at slette de data, der blev indsamlet fra mindst 600 millioner brugere, der havde været en del af programmet.

Retssagen i Texas var den første store sag, der blev anlagt under statens lov om Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI), vedtaget i 2009.

Det omfattende forlig danner præcedens for fremtidige retssager på dette område, hvilket afspejler alvoren af krænkelserne og statens vilje til at beskytte sine beboeres privatlivsrettigheder.

Google står over for lignende juridiske udfordringer

Copy link to section

Mens Meta har løst sin retssag, står Google fortsat over for juridiske kampe.

I oktober 2022 anlagde Paxton en retssag mod Google, hvor han anklagede virksomheden for at indsamle millioner af biometriske identifikatorer, inklusive stemmeaftryk og ansigtsgeometriregistreringer, fra texanere gennem produkter som Google Fotos, Google Assistant og Nest Hub Max.

Derudover sagsøgte Paxton Google i januar 2022 for angiveligt at vildlede Texas-forbrugere ved at spore deres personlige placeringsdata, på trods af at brugere troede, at de havde deaktiveret denne funktion.

Retssagen hævder, at Google brugte de vildledende indsamlede data til at presse reklamer og tjente enorme overskud.

Efterhånden som det juridiske landskab omkring biometriske databeskyttelse fortsætter med at udvikle sig, fremhæver disse sager den voksende betydning af strenge databeskyttelsesforanstaltninger og teknologigiganters ansvarlighed for at beskytte brugeroplysninger.