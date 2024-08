Nasdaq tester et vigtigt supportniveau, hvilke aktier har nøglen?

Nasdaq 100 Futures er landet på et vigtigt supportniveau foran Big Techs indtjening. Handlende og investorer vil holde et vågent øje med udviklingen i denne uge, da nogle af de største teknologivirksomheder i landet offentliggør deres kvartalsrapporter.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Her er hvordan tingene i øjeblikket står på det daglige diagram.

Som det kan ses på diagrammet, tester prisen i øjeblikket et vigtigt støtteområde for tredje gang.

Trendlinjen blev allerede testet to gange i april og maj og afviste den med succes.

Lynet slår ned to gange

Copy link to section

Det, der gør Nasdaq-dykket i april interessant, er, at det kom på en uge, hvor mange af de største bestanddele af Nasdaq-indekset annoncerede deres indtjening. Man kan konkludere, at markedet bliver ved med at teste vandet for tegn på, at AI-rallyet er i gang. Men det bliver ved.

Der kan drages to konklusioner af denne begivenhed. For det første, hvis teknologivirksomhederne rapporterer om stærk indtjening, vil det anspore til et nyt rally.

Den stærke indtjening kan kun komme på baggrund af vækst i AI-infrastrukturen, så det bunder i et væddemål på AI.

For det andet, og dette scenarie er mere skræmmende, hvis indtjeningen skuffer, kan det udløse et salg, der kan feje alle gevinsterne fra de sidste to år væk.

Der kan ikke benægtes det faktum, at rallyet siden 2022 er kommet på bagsiden af ‘Magnificent 7’-aktierne. Og disse aktier har kun været i stand til at vokse takket være kapløbet om udvikling af AI-teknologier.

Så hvad sker der, hvis AI-væksten stopper? Vil de resterende sektorer tage kontrol over indekset?

De har holdt sig relativt fladt i de sidste to år i forhold til teknologi. Og det er usandsynligt, at de stiger i kølvandet på katastrofale teknologiske indtjening. Dette kan være katastrofalt for det amerikanske aktiemarked.

Hvem har nøglen?

Copy link to section

AI-chipproducenten Taiwan Semiconductor har allerede bekræftet, at AI-forbruget er stigende.

På trods af dette har chip-aktier taget et voldsomt tæsk i den sidste måned. AMD’s indtjening efter marked i dag er derfor nøglen, omend en lille, i at hjælpe indekset med at få en vis støtte.

Så er der Microsoft, som også offentliggør sin indtjening senere i dag. At tech-giganten forventes at annoncere en kvartalsvis vækst i omsætningen på 15 % er mildest talt skræmmende.

En glip af disse mål vil sandsynligvis holde markedet, da Microsoft er den næststørste bestanddel af Nasdaq-indekset.

Når vi taler om sværvægtere, offentliggør den største gigant i indekset, Apple Inc., også sin indtjeningsrapport torsdag aften sammen med Amazon, den fjerdestørste bestanddel efter vægt.

Det er overflødigt at sige, at de næste to dage ikke er for sarte sjæle. Tyre og bjørne vil kæmpe om det de næste to dage, og konsekvenserne af den kamp vil bestemme markedsstien i mindst de næste 3 måneder.