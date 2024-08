Perplexity AI til at kompensere udgivere for indhold: Vil Google og OpenAI følge trop?

I et forsøg på at komme sig over de seneste udfordringer med public relations tager Perplexity AI et væsentligt skridt for at forbedre sit image ved at lancere et nyt initiativ, der har til formål at kompensere indholdsskabere.

Startup’et, der stod over for tilbageslag for at bruge premium-indhold uden korrekt tilskrivning på sin AI-søgeplatform, udruller nu et program designet til at betale udgivere for deres bidrag.

Dette skridt fremhæver en ny tendens i AI-industrien og rejser spørgsmål om, hvorvidt andre teknologigiganter som Google og OpenAI vil anvende lignende tilgange.

Perplexity AI’s Publishers’ Program

Perplexity AI’s nye initiativ, kendt som Publishers’ Program, skal belønne medieorganisationer økonomisk for deres indhold, der bruges til at generere søgeresultater på platformen.

Partnere i dette program omfatter kendte publikationer som Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune og Entrepreneur.

Programmet er designet til at betale udgivere på en per-kilde basis, hvilket betyder, at kompensationen vil være knyttet til brugen af individuelle artikler. Nærmere oplysninger om betalingsbeløbene er dog endnu ikke offentliggjort.

Lanceringen af dette program kommer på baggrund af de høje omkostninger forbundet med at udvikle og vedligeholde AI-drevne søgeteknologier.

De løbende udgifter til forskning og implementering af kunstig intelligens har lagt et økonomisk pres på virksomheder i sektoren, hvor mange prioriterer hurtig innovation frem for omkostningseffektivitet.

Perplexity AI, som sikrede 250 millioner dollars i finansiering for blot to måneder siden til en værdiansættelse på 3 milliarder dollars, står over for udfordringen med at balancere sine finansielle forpligtelser med rentabilitet.

Ifølge Shevelenko, Perplexitys Chief Business Officer, skal virksomheden forholde sig til annoncering med forsigtighed, da det er en kritisk komponent i deres forretningsmodel.

“Vi har brug for annoncering for at få succes, fordi det bliver vores vigtigste forretningsmodel,” sagde Shevelenko.

Dette understreger vigtigheden af at administrere udgifter, herunder betalinger til udgivere, for at sikre langsigtet økonomisk sundhed.

Hvad vil Google og OpenAI gøre?

Introduktionen af Perplexity AI’s Publishers’ Program har tiltrukket sig opmærksomhed fra brancheobservatører, herunder administrerende direktør for Automattic, en partner i programmet, som roste indtægtsfordelingen som overlegen i forhold til Googles nulkompensationsmodel.

Denne sammenligning rejser spørgsmålet om, hvorvidt store aktører som Google og OpenAI kan anvende lignende strategier.

Men både Google og OpenAI har etableret omdømme og omfattende ressourcer, der isolerer dem fra det øjeblikkelige pres, som Perplexity AI står over for.

De nærmere omstændigheder ved Perplexitys kompensationsmodel forbliver uklare, især med hensyn til mindre udgivere, der måske ikke har så stor fordel af større partnere.

Denne usikkerhed kan begrænse programmets bredere virkning og påvirker muligvis ikke strategierne for større teknologivirksomheder.

Mens Perplexity AI’s indsats for at kompensere udgivere repræsenterer et bemærkelsesværdigt skift i branchen, er det stadig uvist, om denne tilgang vil foranledige lignende tiltag fra Google eller OpenAI. Den løbende udfordring for Perplexity AI vil være at balancere sin imageforbedringsindsats med de økonomiske realiteter ved at drive en AI-drevet virksomhed.

