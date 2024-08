Procter & Gamble Co (NYSE: PG), husholdningsproduktet kendt for sit brede udvalg af forbrugsvarer, rapporterede om et svagere end forventet salg for fjerde kvartal tirsdag.

På trods af dette foreslår eksperter, at aktien forbliver en stærk langsigtet investering.

Will McGough, direktør for investeringer hos Prime Capital, rådede investorer til at anlægge et langsigtet perspektiv på P&G-aktier og ikke være alt for bekymret over den seneste indtjeningmiss.

For kvartalet kom P&G’s justerede indtjening pr. aktie på $1,40, hvilket oversteg Street estimater med 3 cent.

Selskabets salg levede dog under forventningerne, hvilket har ført til en vis usikkerhed blandt investorerne. Alle detaljer om P&G’s indtjening kan findes her.

P&G CEO Jon Moeller er fortsat positiv

På trods af vedvarende udfordringer i Kina udtrykte P&G CEO Jon Moeller optimisme over virksomhedens præstation.

Under et interview med CNBC påpegede Moeller, at selvom det kinesiske marked forbliver svagt, har P&G set stærke enhedsvolumener i Europa og USA. Han forventer forbedringer i Kina på mellemlang til lang sigt.

Virksomhedens præstationer i Europa og Nordamerika har bidraget til et markant løft i dets bruttomargin, som steg med 350 basispoint i regnskabsåret 2024 – hvilket er den højeste bruttomargin i 17 år.

P&G annoncerede også planer om en stigning på 10 % i udbyttebetalinger for regnskabsåret 2025, hvilket afspejler dets robuste finansielle sundhed og forpligtelse til at returnere værdi til aktionærerne.

Med en udbyttehistorie, der strækker sig over 134 år i træk og 68 år i træk med stigninger, er P&G’s track record stadig uovertruffen af de fleste S&P 500-selskaber.

Sarat Sethi anbefaler forsigtighed ved køb af P&G-aktier

På trods af P&G’s stærke fundamentale og historiske udbytteresultater, er ikke alle analytikere begejstrede for aktien på nuværende niveau.

Sarat Sethi fra Douglas C. Lane & Associates anbefalede forsigtighed og frarådede nye investeringer i P&G på grund af bekymringer over virksomhedens omsætningsvækst og udfordringerne på det kinesiske marked.

“Hvis jeg ejede det, ville jeg ikke sælge det. Men jeg ville ikke sætte nye penge ind,” sagde Sethi til CNBC.

Han foreslog, at investorerne ventede på en potentiel tilbagetrækning, før de overvejede nye investeringer i aktien.

Med P&G’s aktiekurs faldet med ca. 6% i førmarkedshandel efter indtjeningsrapporten, kan Sethi genoverveje sin position, da aktien kunne udgøre en købsmulighed.

I øjeblikket har Wall Street-analytikere et positivt syn på P&G med et gennemsnitligt kursmål på $176 pr.

Dette repræsenterer en potentiel opside på omkring 10 % fra det nuværende niveau, hvilket indikerer, at der på trods af kortsigtede udfordringer stadig er plads til vækst i aktien.

Mens Procter & Gambles seneste indtjeningsrapport viste nogle svagheder, antyder selskabets stærke udbyttehistorie, forbedrede marginer og positive udsigter fra Wall Street, at det fortsat er en overbevisende langsigtet investering.

Investorer bør afveje potentialet for kortsigtet volatilitet mod virksomhedens solide fundamentals og historiske resultater, når de træffer investeringsbeslutninger.

