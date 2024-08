Solanas momentum blev styrket, da SECs ændringer ikke længere betragter SOL som en sikkerhed

Den seneste udvikling i den juridiske kamp mellem USA SEC og Binance bragte optimistiske nyheder til kryptosamfundet.

Tilsynsmyndigheden har besluttet at revidere sin klage over børsen Binance for ikke at skulle bevise, at aktiver som Solana og Polygon er værdipapirer.

I første omgang hævdede SEC’s klage, at nogle tredjeparts digitale tokens var værdipapirer.

Udtalelsen sårede markedsstemningerne og tvang folk som Robinhood til at justere deres cryptocurrency-porteføljer.

I mellemtiden kommer SEC’s seneste skridt efter flere retskendelser. For det første foreslog retten, at Binance Coin (BNB) og BUSD sekundære salg ikke er værdipapirer.

BNB-dommen betød lettelse for andre tokens nævnt i regulatorens indledende ansøgninger, herunder Solana, Cardano og MANA,

Med de seneste opdateringer behøver disse aktiver ikke juridisk validering for at bestemme deres “værdipapirer”-status. Parterne mødes inden for den kommende måned til en orientering om ændringsforslaget.

Markedssvar: SOL klar til at bryde forbi $200

Solana har opretholdt imponerende prishandlinger på det seneste, hvilket signalerer, at nyheder stiger forbi forhindringen på $180 og $188, før de udforsker nye toppe ud over $200.

SOL klatrede forbi $192 mandag den 29. juli, da Bitcoin rørte $70K.

Opsvinget skubbede Solana forbi 76,4% Fibonacci retracement af det seneste fald fra $188 til $121.

Stabilitet ud over $188-hindringen åbner dørene for, at SOL kan nå $200. Den nærmeste modstand er $205, hvilket falder sammen med 123,6% Fibonacci-udvidelsen af $188 til $121 prisdip.

Et afgørende dagligt stearinlys tæt på mere end $200 ville skubbe SOL forbi $205, hvilket sætter scenen for endnu et solidt opsving.

Den næste afgørende forhindring er $220, ud over hvilken Solana problemfrit kunne sejle mod $232. Fortsatte bullish handlinger vil se, at altcoinen rammer $250.

Imidlertid er brede markedsbevægelser fortsat afgørende for at forme SOL’s kommende bane.

Undladelse af at overvinde modstanden på $205 vil udløse kortsigtede korrektioner. Den nærmeste støtte står på $180, og at miste den vil kræve den første robuste barriere ved $165.

Et fald under dette fodfæste kan udløse massive fald i SOL-priserne.

Alt kan dykke mod støtten ved $150 og 50-d SMA, før den rammer den primære uptrend Launchpad til omkring $120.

Aktuel SOL pris handling

Solana handlede i minus i tirsdags, da kryptomarkedet mistede Trump-induceret damp.

SOL 1D Chart on Coinmarketcap

Alt faldt ca. 5% i løbet af den sidste dag og handlede til $183 under denne publikation.

Ikke desto mindre kan det igangværende fald være et sædvanligt fænomen i krypto efter bemærkelsesværdige prisspring.

Derudover forbliver analytikere sikre på Solanas fremtid og forudsiger massive stigninger for altcoinen.

$SOL to $1,000 could be conservative. — Chris Burniske (@cburniske) July 28, 2024

Chris Burniske forudser en massiv optrend, der bringer SOL-priserne over $1.000.

Solana forbliver et hot token, og forventede spot-ETF’er og venlig regulering kunne få SOL til at nå de forventede niveauer over $1.000.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.