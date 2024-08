Sprouts Farmers Market springer 15 % på resultater og opgraderinger i andet kvartal: Skal du købe?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Sprouts Farmers Market Inc. (NASDAQ: SFM) så sin aktie hoppe 15% i dag, understøttet af fremragende resultater for andet kvartal og en række analytikeropgraderinger.

Den 30. juli opgraderede Wells Fargo SFM’s aktie fra Undervægt til Equal Weight, samtidig med at kursmålet blev hævet fra $62 til $90.

Denne opgradering afspejler en betydelig revurdering af Sprouts’ markedsposition og fremtidige potentiale, drevet af, hvad Wells Fargo betegnede som “det bedste bevis endnu” på virksomhedens vending.

Tilsvarende reviderede BMO Capital Markets sine udsigter drastisk, opgraderede SFM fra Underperform til Market Perform og mere end fordoblede kursmålet fra $40 til $102.

Analytikerne hos BMO fremhævede stærkt same-store-salg og virksomhedens modstandsdygtighed over for konkurrencepres som nøglefaktorer for deres opgraderede holdning.

For at tilføje disse positive udsigter hævede Deutsche Bank deres målkurs med 17% til $89, mens Bank of America Securities justerede deres mål opad med 19% til $100.

Disse revisioner blev foranlediget af Sprouts’ overskridelse af forventningerne til 2. kvartal, hvilket satte nye benchmarks for virksomhedens finansielle sundhed og markedsresultater.

Q2 indtjeningsoversigt

Sprouts Farmers Market rapporterede sine Q2-resultater i går, hvilket overgik Wall Street-forventningerne på flere fronter. Selskabet havde en Non-GAAP EPS på $0,94, hvilket slog konsensusestimatet med $0,16.

Den samlede omsætning for kvartalet nåede op på 1,89 milliarder dollars, hvilket er en stigning på 11,8 % i forhold til året før og overgår prognoserne med 60 millioner dollars.

Et væsentligt højdepunkt fra indtjeningsrapporten var den sammenlignelige vækst i butikssalget på 6,7 %, hvilket er et godt stykke over virksomhedens tidligere forventninger på 3 % til 4 %.

Økonomisk sundhed og fremtidsprognoser

De robuste resultater for 2. kvartal har fået Sprouts til at hæve sine forventninger til FY24 og forventer nu en nettosalgsvækst på mellem 9% og 10% og en sammenlignelig vækst i butikssalget på 4% til 5%.

Justeret EBIT er målrettet til at være mellem $445 millioner til $455 millioner, med justeret EPS forventet til $3,29 til $3,37.

Disse fremskrivninger repræsenterer en væsentlig opjustering i forhold til tidligere prognoser, hvilket tyder på tillid til vedvarende vækst og rentabilitet.

Desuden afsluttede Sprouts kvartalet med en stærk balance, inklusive $177 millioner i likvider og en nulsaldo på dens $700 millioner revolverende kreditfacilitet, efter en frivillig udbetaling på $125 millioner.



Denne finansielle disciplin er yderligere bevist af virksomhedens proaktive styring af dets kapitalstruktur, herunder et nyt aktietilbagekøbsprogram til USD 600 millioner, som understreger dets engagement i aktionærværdi.

Strategiske tiltag og ekspansionsplaner

Til grund for Sprouts økonomiske succes er strategiske initiativer, der sigter mod at udvide virksomhedens tilstedeværelse på markedet og øge den operationelle effektivitet.

Virksomheden har fortsat sin aggressive butiksudvidelse med planer om at åbne cirka 35 nye butikker i 2024.

Denne udvidelse understøttes af et netværk af friske distributionscentre, der sigter mod at opretholde høj produktkvalitet og tilgængelighed, hvilket er afgørende for at opretholde væksten på konkurrenceprægede markeder.

Når vi går fra en grundlæggende analyse af Sprouts Farmers Markets seneste triumfer og fremtidige potentiale, er det afgørende nu at dykke ned i, hvad de tekniske diagrammer antyder om aktiens fremtidige kursbane.

Denne analyse vil hjælpe os med at forstå, om den nuværende markedsentusiasme kun er begyndelsen på en længerevarende opadgående tendens, eller om forsigtighed bør dæmpe investorernes forventninger.

Køb på retracement?

Sprouts’ aktie har oplevet en hidtil uset rejse, især for en detailaktie, siden oktober 2022 efter at være firedoblet i pris siden da. Aktien viser et enormt bullish momentum på tværs af tidsrammer.

SFM-diagram af TradingView

Men på trods af det skal investorer, der er optimistiske med hensyn til selskabets udsigter, undgå at købe aktien efter dagens stigning.

De skal ideelt set vente på, at aktien vender lidt tilbage og køber den tættere på $90-niveauer. $83,4-niveauet, som tidligere har fungeret som en modstand, vil nu fungere som en støtte for aktien.

I betragtning af det stærke bullish momentum, skal handlende, der har et bearish syn på aktien, fuldstændig afstå fra at shorte den på nuværende niveauer.

Medmindre aktien giver en lukning under $83,4, vil enhver retracement af den blive betragtet som en købsmulighed af tyrene.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.