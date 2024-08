Top Hamster Kombat statistik forud for HMSTR airdrop

Hamster Kombat vil være i søgelyset, da tap-to-earn-netværket er indstillet på at lancere sit længe ventede airdrop i de kommende uger. Hvis det går godt, vil platformen have et af de største luftdråber i år. Så her er nogle af de bedste statistikker om Hamster før lanceringen.

Hamster Kombat antal brugere

Den vigtigste statistik for enhver spilleplatform er antallet af registrerede og aktive brugere. Ifølge Hamster Kombat-udviklere har netværket akkumuleret over 300 millioner brugere fra hele verden. Dette er et enormt tal i betragtning af, at verden har en befolkning på over 8 milliarder brugere. Det er højere end befolkningen i de fleste lande.

Tallene er også høje i betragtning af, at platformen blev lanceret i marts. I modsætning hertil har Pinterest, som har eksisteret i over et årti, 518 millioner brugere.

Hamster Kombat er meget større end andre tap-to-earn-platforme som Notcoin, TapSwap og Pixelverse, som har 40 millioner, 66 millioner og 75 millioner brugere. Det er også højere end Telegram-spil som Catizen og Gamee.

Disse platforme er vokset så hurtigt af tre hovedårsager. For det første udnytter de Telegrams infrastruktur, hvilket betyder, at man ikke behøver at installere en applikation for at bruge dem. For det andet har Telegram over 950 millioner brugere.

Endelig er den vokset, fordi brugerne håber på i sidste ende at udbetale deres tokens, når den lancerer sin airdrop. Men ifølge hvidbogen vil 60% af airdrop – volumen gå til spillere, mens resten går til markedslikviditet, partnerskaber og tilskud.

Hamster Kombat daglige aktive brugere

Ikke alle de 300 millioner brugere bruger Hamster Kombat-platformen hver dag. Alligevel har netværket akkumuleret over 50 millioner daglige aktive brugere, et tal der er højere end Trumps Truth Social og lavere end Robloxs 70 millioner.

Disse tal er også meget højere end andre engang så populære spilplatforme som Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, som kun har et par månedlige brugere.

Hamster Kombat YouTube-statistik

I mellemtiden har Hamster Kombat slået rekorden for de hurtigst voksende YouTube-abonnenter. Det har akkumuleret over 34,4 millioner abonnenter på mindre end to måneder.

Dens videoer er også meget populære, da den har samlet over 823 millioner seere. De tre mest populære videoer har henholdsvis over 54 millioner, 31 millioner og 30 millioner visninger.

Det er spektakulære tal siden Apple lancerede sin kanal i 2005 og har samlet 19,2 millioner abonnenter og 1,1 milliarder visninger. MKBHD, den meget populære teknologiske YouTuber, har over 19,2 millioner abonnenter.

Hamster Kombats YouTube-kanal er blevet populær, fordi brugere bliver betalt for at abonnere og se videoer.

Hamster Kombat X-abonnenter

I mellemtiden har Hamster Kombat også fået en masse X, tidligere Twitter, abonnenter. Den har over 12,4 millioner abonnenter. Dette gør det mere fulgt end alle andre kryptoprojekter som Solana, Pi Network, Cardano og Toncoin.

Telegram-abonnenter

Hamster Kombat er også en af de mest populære spillere i Telegram-applikationen. Det har over 52 millioner abonnenter. Ligesom på andre sociale medieplatforme betaler netværket brugere for at abonnere på dets Telegram-applikation.

HMSTR markedsværdi efter lancering

Den anden vigtige Hamster Kombat-statistik er dens markedsværdi, når den lanceres. For nu, da HMSTR ikke er børsnoteret, er det ikke muligt at forudsige dens værdiansættelse og dens pris efter lanceringen.

Der er dog andre måder at estimere dens værdiansættelse på. Notcoin, det største børsnoterede tap-to-earn-netværk, har en markedsværdi på over $1,4 milliarder og har over 40 millioner brugere.

Hamster er også en mere populær platform og har seks gange så mange brugere. Derfor kan vi, baseret på disse målinger, antage, at Hamsters markedsværdi vil være mindst 6 gange større end Notcoin. I dette tilfælde kunne den modtage en markedsværdi på over $7 milliarder, hvilket ville gøre den til den 17. største kryptovaluta i verden.

Hvad er fremtiden for Hamster Kombat?

Derfor er spørgsmålet, hvad fremtiden ligger for Hamster Kombat. Baseret på prishandlingen af andre tap-to-earn-tokens som Notcoin og Pixelverse, er der chancer for, at HMSTR-tokenprisen falder efter lanceringen. Disse tokens er faldet med over 50 % fra det højeste punkt siden lanceringen.

Den anden risiko for Hamster Kombat og andre tap-to-earn-netværk er, at industrien kan blive til move-to-earn og play-to-earn. Flyt-til-tjene-platforme som StepN og Sweatcoin, der engang var populære, har mistet markedsandele for nylig, og deres tokens er faldet.

På samme måde har play-to-earn-netværk som Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games og Axie Infinity (AXS), der boomede under pandemien, mistet deres glans. De fleste af dem var engang værdsat $5 milliarder og er nu faldet til under $1 milliard.

Udfordringen er, at Hamster Kombat-økosystemet ikke vil have efterspørgsel efter brugere har likvideret deres eksisterende tokens.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.