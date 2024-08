Trump vs Harris: En kamp mellem Big Oil og Big Tech

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Det kommende amerikanske præsidentvalg tegner til at blive en af de mest politisk ladede konkurrencer i nyere historie.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Med Donald Trumps dramatiske nederlag i 2020 og Kamala Harris’ historiske kandidatur er scenen klar til et opgør med høj indsats.

Men uden for overfladen repræsenterer dette valg en dybere kamp mellem Amerikas energi- og teknologifremtid.

Trump er bakket op af Big Oil, mens Harris støttes af Big Tech, hvilket skaber et tydeligt skel i den økonomiske og ideologiske støtte til hver kandidat.

Big Tech samles bag Harris

Copy link to section

Kamala Harris kampagne har fået betydelig opbakning fra teknologisektoren.

Fortaler for vedvarende energi, progressive politikker og en digital fremtid, Harris er blevet den foretrukne kandidat for mange ledere af teknologibranchen.

Højprofilerede påtegninger og betydelige donationer er kommet fra bemærkelsesværdige personer som Sheryl Sandberg, Facebooks tidligere Chief Operating Officer; Reed Hastings, Netflix medstifter; og filantrop Melinda Gates.

Harris dybe bånd til Silicon Valley og hendes politiske dagsorden giver genklang hos teknologisamfundet, hvilket placerer hende som deres ideelle kandidat til Det Hvide Hus.

Jeffrey Sonnenfeld fra Yale School of Management fremhæver Harris’ samarbejdstilgang: “Når hun ønskede at løse problemer, ville hun bringe sociale aktivister, eksperter i offentlig politik og virksomhedsledere sammen i fælles fora.

Hun følte bare, at vi skulle have alle spillerne omkring bordet og forstå problemerne, og teknologiske ledere elsker den slags dialog.”

Et godt eksempel på Harris engagement i teknologiindustrien er det højt profilerede møde, hun arrangerede sidste år med CEO’erne for OpenAI, Google, Microsoft og Anthropic på Capitol Hill.

Dagsordenen fokuserede på at bekæmpe AI-sikkerhedsproblemer og øge gennemsigtigheden mellem teknologigiganter og regeringen.

Harris’ proaktive holdning til AI-regulering ses som gavnlig for teknologivirksomheder, der navigerer i det udviklende landskab af digital styring.

Big Oil støtter Trump

Copy link to section

På den anden side af spektret har Donald Trump sikret sig overvældende støtte fra olie- og gasindustrien.

Ifølge ansøgninger fra OpenSecrets og Federal Election Commission har oliesektoren bidraget med 7,3 millioner dollars til Trumps kampagne.

Trumps energipolitikker, som lægger vægt på traditionelle energikilder og økonomisk vækst, stemmer nøje overens med Big Oils interesser.

Dan Eberhart, en Trump-donor, indkapsler følelsen: “Trumps ‘drill baby drill’-filosofi stemmer meget bedre overens med olieplasteret end Bidens grønne-energi-tilgang. Det er en no-brainer.”

Med en så robust opbakning fra oliesektoren opstår der spørgsmål om potentialet for partiske politikker, der favoriserer industrien, hvis Trump bliver valgt.

Kilder citeret af Washington Post afslører, at Trump har lovet at ophæve forbuddet mod eksporttilladelser til flydende gas og bane vejen for flere boringer på sin første dag som præsident.

Derudover har Trump antydet en “dråbe i bøtten” 1 milliard dollars belønning for sin kampagne i bytte for industrivenlige forslag, hvilket yderligere cementerer hans tætte bånd til Big Oil.

Polariseringen forventes at blive intensiveret

Copy link to section

Efterhånden som valgdatoen nærmer sig, forventes polariseringen mellem teknologi- og oliesektoren at blive intensiveret.

Den skarpe kontrast i støtten fremhæver de divergerende veje, hver kandidat repræsenterer for Amerikas fremtid.

Teknologiindustriens præference for Harris afspejler et ønske om innovation, vedvarende energi og progressive politikker.

I modsætning hertil understreger oliesektorens støtte til Trump en forpligtelse til traditionelle energikilder og økonomisk vækst.

I sidste ende vil resultatet af dette valg have betydelige konsekvenser for begge industrier. Den ene sektor vil finde sin foretrukne kandidat i Det Hvide Hus, mens den anden bliver nødt til at navigere i udfordringerne fra en administration, der er mindre på linje med dens interesser.