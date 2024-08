UBS forudser et stejlere profitfald for australske virksomheder i regnskabsåret 2024

Australske virksomheder noteret på S&P ASX 200-indekset forventes at stå over for et stejlere resultatfald i dette regnskabsår sammenlignet med sidste år. Ifølge UBS forventes overskuddet at falde med 3,5% i regnskabsåret 2024, et større fald end det fald på 2,9%, der blev oplevet i det foregående år, rapporterede Reuters.

Dette fald tilskrives normaliseringen af overskuddet efter den usædvanligt høje indtjening under COVID-19-pandemien.

Det australske regnskabsår begynder den 1. juli og slutter den 30. juni hvert kalenderår.

Bankvirksomhed, dagligvarer og detailhandel vil blive mest påvirket

De sektorer, der forventes at opleve den største påvirkning, omfatter bankvirksomhed, dagligvarehandel og detailhandel.

Disse sektorer kommer efter indtjeningsspidser, der blev fastsat sidste år. I modsætning hertil forventes forsikringsselskaber at præstere bedre på grund af forbedret rentabilitet.

Med finansielle servicevirksomheder, der udgør over 20 % af ASX 200-benchmark – med hensyn til markedsværdi – følger handlende og investorer typisk indtjeningsrapporterne for disse aktier nøje på grund af deres potentielt overdimensionerede indvirkning på det bredere marked.

Ifølge KPMG rapporterede Australiens storbanker i første halvår af 2024 et samlet overskud efter skat på 15 milliarder dollars, et fald på 10,5 % sammenlignet med første halvår af 2023 og et gennemsnit på 0,3 % fra 15,1 milliarder dollars i anden halvdel af 2023. Indkomsten var stort set flad, tempoet i marginerosion aftog, og driftsomkostningerne faldt beskedent sammenlignet med andet halvår af 2023.

Derudover kan virksomheder med eksponering mod det amerikanske marked drage fordel af en svagere australsk dollar, hvilket potentielt opvejer nogle af profitfaldene.

Markedstendenser og værdiansættelse

På trods af de forventede fortjenestefald er S&P ASX 200-indekset steget med 4,7 % indtil videre i år, og nåede endda rekordhøjt i midten af juli.

Indekset så en stigning på 7,8% i løbet af hele 2023.

UBS advarer dog om, at bredt funderede aktiekursstigninger vil være udfordrende på grund af strakte værdiansættelser. Virksomhedernes prognoser for resten af regnskabsåret vil være afgørende for at sætte tonen for aktiemarkedet over de næste seks måneder.

I marts i år havde Fitch Ratings forudsagt, at en svag forbruger- og erhvervsstemning vil fortsætte med at have en akut indvirkning på australske virksomheders overskud, efterhånden som indenlandske forbrugsmønstre tilpasser sig det økonomiske pres. Dette skyldtes også til dels udstedere, der navigerede efter stigende volatilitet, drevet af skiftende geopolitisk dynamik, svaghed på det globale marked og strategiske ændringer for at opfylde målene for reduktion af klimaemissioner.

Kommende indtjeningsrapporter

Indtjeningssæsonen starter med, at minegiganten Rio Tinto rapporterer den 31. juli, efterfulgt af andre betydelige virksomheder som BHP Group og Fortescue i slutningen af august.

Rio Tinto forventes at rapportere en underliggende indtjening på $5,79 milliarder for de seks måneder, der sluttede 30. juni, ifølge et konsensusestimat indsamlet af Visible Alpha fra 13 analytikerprognoser, rapporteret af Dow Jones. For et år siden rapporterede selskabet om en underliggende indtjening på 5,72 mia.

Investorer vil nøje følge disse rapporter for at vurdere markedets generelle sundhed og fremtidsudsigter.

