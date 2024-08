Wells Fargo står over for en retssag på grund af påstået dårlig forvaltning af sundhedsplanen og for høje receptudgifter

Den amerikanske finansgigant Wells Fargo & Co. er blevet ramt af et gruppesøgsmål, der beskylder banken for at have misforvaltet sin medarbejdersygeforsikring, som angiveligt tvang titusindvis af amerikanske ansatte til at betale for meget for receptpligtig medicin.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Indgivet tirsdag i den føderale domstol i Minnesota, hævder retssagen, at banken overtrådte Employee Retirement Income Security Act (ERISA), som pålægger virksomheder at forvalte medarbejdernes sundhed og pensionsordninger med forsigtighed.

Denne retssag blev anlagt af fire tidligere ansatte og følger et mønster af stigende granskning af Wells Fargo.

Blot en dag forinden beordrede en amerikansk dommer banken til at stå for endnu en retssag med påstand om at have bedraget aktionærer ved at foregive at forpligte sig til at ansætte diversitet, gennemføre falske jobsamtaler med ikke-hvide og kvindelige ansøgere uden intentioner om at ansætte dem.

Den amerikanske distriktsdommer Trina Thompson i San Francisco fandt direkte og indirekte beviser, der tyder på, at banken havde til hensigt at bedrage aktionærer om dens ansættelsespraksis, og omstødte en tidligere afvisning af retssagen i august sidste år.

Påstande om opskruede medicinpriser

Copy link to section

Kernen i Minnesota-sagen drejer sig om påstande om, at Wells Fargos sundhedsplan betaler høje priser til apoteksforvaltere (PBM’er).

PBM’er forhandler med lægemiddelproducenter, sygeforsikringsordninger og apoteker for at fastsætte priser på receptpligtige lægemidler og bestemme, hvilke lægemidler der er inkluderet i deres formularer.

Sagsøgerne hævder, at sundhedsplanen har betalt ublu priser for medicin, langt over markedspriserne.

Et slående eksempel, der nævnes i retssagen, involverer kræftmedicinen bexaroten.

Wells Fargos sundhedsplan betalte angiveligt over $69.000 for en tube bexaroten, som kunne købes for så lidt som $3.750 på andre apoteker.

Derudover hævder retssagen, at sundhedsplanen markerede priserne på generiske “speciallægemidler”, der bruges til at behandle visse tilstande, med næsten 400 %.

Retssagen foreslår en landsdækkende klasse af sundhedsplandeltagere og begunstigede, potentielt inkluderende titusindvis af mennesker.

Sagsøgerne søger uspecificeret skadeserstatning og lovbestemte sanktioner med det formål at holde Wells Fargo ansvarlig for den påståede dårlige forvaltning og overpris.

Landsdækkende kontrol af PBM’er

Copy link to section

Denne retssag mod Wells Fargo er en del af en bredere tendens til øget kontrol af PBM’er og deres rolle i de stigende omkostninger ved receptpligtig medicin i USA.

PBM’er står over for stigende kritik fra regeringsorganer og fortalergrupper, der hævder, at deres praksis bidrager væsentligt til at eskalere medicinpriser.

Tidligere på måneden stemte Federal Trade Commission (FTC) 4-1 for at frigive en foreløbig personalerapport, der indeholder resultater fra dens to-årige undersøgelse af landets seks største PBM’er.

Agenturet hævdede, at vertikal integration og markedskonsolidering har givet nogle få PBM’er mulighed for at udøve betydelig magt over lægemiddelpriser og forbrugeromkostninger, såvel som ikke-tilknyttede apoteker.

Wells Fargos retssag er den seneste i rækken af retssager mod arbejdsgiversponserede sundhedsordninger, der er anklaget for ikke at sikre lavere medicinpriser for deres deltagere.

Johnson & Johnson står over for et lignende foreslået gruppesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i New Jersey i februar.

Sagsøgerne i den sag hævder, at virksomhedens dårlige forvaltning af sin sundhedsplan resulterede i millioner af dollars i overbetalinger for medicin.

Johnson & Johnson har flyttet for at afvise sagen, idet de hævder, at deres plan faktisk har sparet deltagere penge, og at den navngivne sagsøger mangler juridisk berettigelse til at sagsøge.

Indtil videre har Wells Fargo ikke reageret på anmodninger om kommentarer til retssagen.

Resultatet af denne sag kan have betydelige konsekvenser for, hvordan arbejdsgiversponsorerede sundhedsplaner forhandler lægemiddelpriser og administrerer PBM-forhold i fremtiden.