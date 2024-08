ASML, Tokyo Electron hopper på rapporten, at USA vil fritage allierede fra Kinas chiprestriktioner

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Halvlederlagrene oplevede en betydelig stigning efter en rapport fra Reuters, der indikerer, at Biden-administrationen planlægger at fritage vigtige chipudstyrsproducenter i Japan, Holland og Sydkorea fra forestående eksportrestriktioner.

Nyheden førte til betydelige gevinster for store aktører i branchen, hvor ASML Holding NV og Tokyo Electron Ltd.

ASML-aktien steg 11%, hvilket er deres største intradag-stigning siden marts 2020. Tokyo Electrons aktie steg med 7,4%, den højeste stigning siden februar.

Andre virksomheder i sektoren oplevede også bemærkelsesværdige fremgange: Disco Corp., en producent af værktøj til skæring af silicium, steg med 5,8 %, og Screen Holdings Co., som producerer udstyr til rengøring af wafers og spåner, steg med 9,2 %.

Hvad er Bidens plan?

Biden-administrationen planlægger at afsløre en ny regel i næste måned, der vil udvide amerikanske beføjelser til at stoppe eksporten af halvlederfremstillingsudstyr fra nogle fremmede lande til kinesiske chipproducenter.

USA vil bruge Foreign Direct Product Rule (FDPR) til at eksekvere denne plan, som vil direkte påvirke kinesiske halvlederproduktionsfaciliteter.

Reglen, der stadig er i udkast, kunne forhindre omkring et halvt dusin kinesiske fabs i spidsen for Kinas avancerede chipfremstillingsindsats fra at modtage eksport fra forskellige lande.

De berørte lande omfatter Israel, Taiwan, Singapore og Malaysia.

Men forsendelser fra allierede, der eksporterer vigtigt chipfremstillingsudstyr – inklusive Japan, Holland og Sydkorea – vil blive udelukket, hvilket begrænser virkningen af reglen, sagde kilderne i Reuters-rapporten.

Indført i 1959 giver FDPR USA mulighed for at placere kontrol over overførslen af visse varer lavet til udlandet med fordel af amerikanske teknologier.

USA har tidligere brugt reglen i stor stil til at slå et slag på Huaweis smartphone-forretning, og amerikanske regulatorer brugte den på Rusland og Hviderusland efter invasionen af Ukraine for at afskære chips.

ASML, Tokyo Electron faldt tidligere på rapporter om diskussioner

Tidligere rapporterede Bloomberg News diskussioner mellem USA og dets allierede vedrørende FDPR, som oprindeligt udløste en nedtur i aktier i virksomheder som ASML og Tokyo Electron.

Den amerikanske regerings fokus på at bremse Kinas teknologiske fremskridt, især inden for kunstig intelligens og kvantecomputere, har ført til streng eksportkontrol af halvlederproduktionsudstyr.

Ved at fritage virksomheder som ASML og Tokyo Electron kan kinesiske producenter potentielt omgå de strengere restriktioner, der ville gælde for amerikanske virksomheder som Applied Materials Inc., Lam Research Corp. og KLA Corp.

Strategisk betydning og diplomatisk nuance

Dette strategiske træk har til formål at forhindre diplomatisk nedfald og samtidig opretholde presset på Kinas halvlederindustri.

De planlagte undtagelser understreger vigtigheden af diplomatisk finesse i gennemførelsen af eksportkontrol.

USA sigter mod at bremse Kinas teknologiske fremskridt uden at fremmedgøre dets allierede, hvis samarbejde er afgørende for effektiv håndhævelse.

“Effektiv eksportkontrol er afhængig af multilateralt buy-in,” sagde en amerikansk embedsmand.

Vi arbejder løbende med ligesindede lande for at nå vores fælles nationale sikkerhedsmål.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.