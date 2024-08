Bank of Japan hæver renten til 0,25%, skærer obligationsopkøb i større politikskift

Bank of Japan (BoJ) har hævet sin benchmarkrente til 0,25 % og annonceret planer om at halvere sine månedlige obligationskøb, hvilket markerer et markant skift i retning af en strammere pengepolitik.

Dette skridt står i kontrast til den amerikanske centralbanks nuværende holdning og forventes at indsnævre det rentegab, der har bidraget til rekordsvaghed i yenen. Efter BoJ’s beslutning onsdag, blev yenen styrket med mere end 1 % over for dollaren og nåede ¥150,70.

Renten er hævet til det højeste niveau siden 2008

Med et flertal på 7-2 hævede BoJ sin dag-til-dag rente til “omkring 0,25 %”, det højeste niveau siden den globale finanskrise i 2008. Tidligere varierede renten fra nul til 0,1%.

Denne beslutning følger efter bankens opsigelse af sin negative rentepolitik i marts, hvilket afsluttede årtiers intermitterende deflation.

BoJ afslørede også planer om at reducere sit månedlige obligationsopkøbsprogram på 6 milliarder ¥ (39 mia. USD) til cirka 3 milliarder ¥ inden foråret 2026.

Denne reduktion i obligationsopkøb betyder et afgørende skridt væk fra bankens ultraløse pengepolitiske holdning.

Økonomiske forhold og inflationsrisici påvirker beslutningen

Centralbankchef Kazuo Ueda forklarede, at rentebeslutningen var påvirket af de nuværende økonomiske forhold og prisbevægelser, som forblev “på sporet.”

Ueda erkendte, at den svagere yens indflydelse på inflationen også spillede en rolle i beslutningen.

Vi planlægger at fortsætte med at hæve vores styringsrente og justere graden af monetær tilpasning, hvis de økonomiske forhold og inflationen udvikler sig i overensstemmelse med vores prognose.

Blandede reaktioner fra økonomer og markedsdeltagere

BoJs tiltag har vakt blandede reaktioner fra økonomer og markedsdeltagere. Nogle handlende var ligeligt fordelt på sandsynligheden for en renteforhøjelse, mens andre advarede mod et sådant skridt på grund af de seneste svage økonomiske data.

Kerneinflationen, som ekskluderer volatile fødevarepriser, steg 2,6 % år-til-år i juni, hvilket oversteg BoJs mål på 2 % i 27 måneder i træk.

Japans økonomi faldt dog i årets første kvartal på grund af yenens fald og stigende leveomkostninger, hvilket påvirkede husholdningernes forbrug negativt.

UBS-økonom Masamichi Adachi udtrykte skuffelse over BoJ’s beslutning, idet han sagde,

Det er ekstremt skuffende, at BoJ har valgt at handle ved at ignorere svage økonomiske data. Det ser nu ud til, at det flyttede sig for at modvirke den svage yen.

Adachi hævdede, at normaliseringen af Japans økonomi allerede var usikker, og BoJ’s beslutning har gjort det endnu mere udfordrende.

BoJs inflationsprognose

For regnskabsåret, der slutter i marts 2026, har BoJ revideret sin prognose for forbrugerprisinflationen til 2,1 %, op fra de 1,9 %, der blev forventet i april.

Denne justering understreger bankens bekymring over inflationspres drevet af den svagere yen.

Stefan Angrick, seniorøkonom hos Moody’s Analytics, bemærkede BoJs nye fokus på yenens indflydelse på inflationen.

Han påpegede, at centralbanken “vandrer ind i en svag økonomi” uden stærk efterspørgselsdrevet inflation.

Jeg tror, at BoJ skal være klar over, at de ændrer reglerne. De vinder ikke kampen. Han forudsagde, at den næste rentestigning kunne finde sted i december og foreslog, at presset på BoJ kunne falde, når den amerikanske centralbank begynder at sænke renten.