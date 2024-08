Boeing udnævner rumfartsveteranen Kelly Ortberg til ny administrerende direktør

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Boeing har annonceret udnævnelsen af Kelly Ortberg som sin nye administrerende direktør, der giver den tidligere leder af rumfartsleverandøren Rockwell Collins til opgave at navigere flyproducenten gennem en af de mest udfordrende perioder i sin historie.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ortberg, 64, efterfølger Dave Calhoun, der har ledet Boeing siden 2020 og tidligere har annonceret sin hensigt om at træde tilbage inden årets udgang.

Tidligere Rockwell Collins overtager roret den 8. august

Copy link to section

Beslutningen om at indsætte Ortberg, med virkning fra den 8. august, blev ledet af Boeings bestyrelsesformand, Steven Mollenkopf.

Mollenkopf understregede Ortbergs omfattende erfaring og respekt inden for luft- og rumfartsindustrien og fremhævede hans ry for at bygge stærke teams og lede komplekse ingeniør- og produktionsoperationer.

“Kelly har de rigtige færdigheder og erfaring til at lede Boeing i dets næste kapitel,” udtalte Mollenkopf i et brev til medarbejderne, der signalerede et strategisk omdrejningspunkt, da virksomheden søger stabilitet og fornyet vækst.

En udfordrende baggrund for ny ledelse

Copy link to section

Ortbergs udnævnelse kommer på et kritisk tidspunkt for Boeing.

Virksomheden har kæmpet med betydelige udfordringer siden januar, da et dørpanel løsnede sig fra en 737 Max under en kommerciel flyvning.

Selvom hændelsen ikke resulterede i dødsfald, sårede den adskillige passagerer og genoplivede minderne om de to dødsulykker i 2018 og 2019, der involverede 737 Max.

Disse styrt førte til en langvarig grundstødning af flyet, omfattende lovgivningsmæssig kontrol og betydelige økonomiske tab for Boeing.

I sine indledende bemærkninger udtrykte Ortberg både ære og ydmyghed ved at slutte sig til Boeing, idet han anerkendte det betydelige arbejde, der ligger forude.

Der er meget arbejde at gøre, og jeg glæder mig til at komme i gang.

Ortbergs baggrund og erfaring

Copy link to section

Kelly Ortberg kommer med et væld af erfaringer fra sin embedsperiode hos Rockwell Collins, hvor han fungerede som administrerende direktør i fem år.

Under sit lederskab spillede Ortberg en central rolle i fusionen i 2017 med United Technologies, en betydelig konsolidering i luftfartsindustrien, der understregede hans evne til at styre store operationer og strategiske partnerskaber.

Hans baggrund inden for fremstilling af kabineudstyr og integration af komplekse systemer positionerer ham godt til at løse Boeings mangefacetterede udfordringer.

Øjeblikkelige prioriteter og brancheforventninger

Copy link to section

Efterhånden som Ortberg træder ind i sin nye rolle, vil de umiddelbare prioriteter sandsynligvis omfatte genskabelse af tilliden til Boeings flysikkerhed, styrkelse af forholdet til regulatorer og flyselskaber og stabilisering af selskabets økonomiske resultater.

737 Max-hændelserne har efterladt en varig indvirkning på Boeings omdømme og markedsposition, hvilket nødvendiggør en robust og gennemsigtig tilgang til krisestyring og operationel ekspertise.

Brancheanalytikere vil følge nøje med for at se, hvordan Ortberg udnytter sin ekspertise til at drive Boeings genopretning.

Hans erfaring med Rockwell Collins tyder på et fokus på innovation og effektivitet, hvilket kan være afgørende for at genetablere Boeing som førende inden for rumfartsproduktion.

Udnævnelsen af Kelly Ortberg som Boeings nye administrerende direktør markerer en betydelig lederskabsovergang med det formål at styre virksomheden gennem dets nuværende udfordringer.

Med en baggrund i styring af komplekse luft- og rumfartsoperationer og en track record af strategisk lederskab, vil Ortbergs rolle være afgørende for at imødegå Boeings sikkerhedsproblemer, regulatoriske relationer og overordnede markedsposition.

Da virksomheden ser ud til at komme sig over sine seneste tilbageslag, vil industrien nøje overvåge Ortbergs strategier og deres indflydelse på Boeings fremtid.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.