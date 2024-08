Deutsche Bank mener, at Cornings aktie kan nå 46 dollars: Skal du købe?

Deutsche Bank opgraderede Corning Inc. (NYSE: GLW) til et køb fra hold, med et nyt kursmål på $46, den 31. juli 2024. Denne revision kommer i kølvandet på Cornings indtjeningsrapport for 2. kvartal, der blev offentliggjort en dag før.

Analytikernes synspunkter

Deutsche Banks optimisme er knyttet til den forventede tocifrede EPS-vækst i løbet af de næste par år, hvilket især sætter fokus på Cornings optiske segment, som forventes at vokse med 13 % CAGR fra 2024 til 2027.

Firmaet tilskriver denne vækst to hoveddrivere: den hurtige optagelse af Cornings optiske tilslutningsprodukter til generativ AI og en stigning i carrier-aktiviteter efter en periode med lagerkorrektioner.

I modsætning til Deutsche Banks positive udsigter tegnede tidligere vurderinger fra andre firmaer et varieret billede.

Den 13. juni 2024 nedjusterede Morgan Stanley Corning til Equal-weight fra Overweight, men øgede deres kursmål til $38, med henvisning til et afbalanceret risiko-belønningsscenarie på trods af potentielle fordele.

De anerkendte potentiel vækst fra forbedringer af tjenesteudbydere, der forventes senere i 2024, og fra udvidelser af AI-datacenter, men bemærkede også udfordringer som valutarisici og vurderingsproblemer.

Tilsvarende udstedte Mizuho Securities en neutral rating med et kursmål på $36 den 7. maj 2024, hvilket påpegede usædvanlige valutarisici som en væsentlig bekymring.

Deres forsigtige holdning afhænger af potentielle inddrivelser i asiatiske valutaer og Cornings evne til at håndtere prisstigninger på displayglas uden at miste markedsandele.

Q2 indtjening i detaljer

Selve Cornings 2. kvartals præstation var robust med en Non-GAAP EPS på $0,47 i overensstemmelse med forventningerne og en omsætning på $3,6 milliarder, hvilket var et slag på $20 millioner i forhold til prognoserne.

Virksomhedens udsigter for 3. kvartal tyder på, at kernesalget når op på cirka 3,7 milliarder dollars, hvor EPS-væksten overstiger salget, primært drevet af en fortsat stærk efterspørgsel efter dets optiske tilslutningsløsninger, der henvender sig til generativ AI.

Økonomisk fremstår Corning solid. Resultatet for andet kvartal afspejler strategiske fremskridt under dens ‘Springboard’-plan, som sigter mod at tilføje mere end 3 milliarder USD i årligt salg med stærke trinvise overskud og pengestrømme over de næste tre år.

Disse resultater blev understøttet af nye aftaler, såsom med Lumen Technologies, om at reservere betydelig fiberkapacitet til sammenkobling af AI-aktiverede datacentre.

Kernen i Cornings vækst er dets optiske kommunikationssegment, som har oplevet en betydelig efterspørgsel på grund af den stigende nødvendighed for datacenterudvidelser og forbedrede fiberforbindelsesløsninger.

Denne efterspørgsel katalyseres yderligere af det AI-drevne marked, hvor Cornings innovative produkter, såsom præ-konnektoriserede strukturerede kabelløsninger og RocketRibbon-kabler, tilbyder væsentlige fordele med hensyn til installationstid og ydeevne.

Disse innovationer opfylder ikke kun de nuværende højdensitetskrav i moderne datacentre, men positionerer også Corning som en nøglespiller i en industri i hastig udvikling.

Med hensyn til værdiansættelse, på trods af de seneste stigninger i aktiekursen, som nogle analytikere tilskriver spekulativ AI-bobledynamik, forbliver Cornings langsigtede værdiansættelsesmålinger baseret på dets operationelle præstationer og markedsudvidelsesstrategier.

Virksomheden har formået at opretholde en sund balance mellem innovationsdrevet vækst og finansiel forsigtighed, hvilket sikrer robuste bruttomarginer og driftseffektivitet.

Efterhånden som vi går over til den tekniske analyse af Cornings aktie, sigter vi efter at undersøge, hvordan disse robuste fundamentals afspejles i dens markedsydelse.

Denne analyse vil hjælpe os med at forstå den bane, som Cornings aktie kan tage i de kommende måneder.

Bullish hammer på daglige diagrammer

Efter en betydelig stigning på 50 % i år oplevede Cornings aktie et kraftigt fald i går, da selskabet offentliggjorde sin indtjening i andet kvartal.

Investorer, der er positive over aktien, behøver dog ikke være bekymrede, fordi aktien sluttede dagen med at danne et hammermønster på diagrammerne.



Et hammerdiagrammønster ligner en hammer med en kort krop og en lang nedre væge, der dukker op under en nedadgående tendens for at antyde en potentiel vending eller støtte, hvilket indikerer, at købere begynder at opveje sælgere.



GLW-diagram af TradingView

Tager man dette mønster i betragtning, kan investorer og kortsigtede handlende, der ønsker at købe aktien, gøre det på nuværende niveauer i nærheden af $40 med et stop loss under gårsdagens lave på $37,5.

Handlere, der er bearish på aktien, må vente på, at aktien falder under gårsdagens laveste niveau for at indlede en kort position.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.