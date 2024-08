Indiens NCR har en frisk appetit på luksushuse: rapport

Indiens nationale hovedstadsregion (NCR), inklusive New Delhi, Gurugram, Noida og Greater Noida, oplever en stigning i efterspørgslen efter luksusboliger.

Dette skifte er drevet af stigende indkomster og et voksende ønske om eksklusive faciliteter.

Ifølge den indiske ejendomskonsulent ANAROCK, ud af cirka 32.200 solgte boligenheder i NCR i første halvdel af 2024, var over 45% luksusenheder, mens 24% var overkommelige enheder.

I første halvdel af 2024 blev der solgt omkring 14.630 luksusenheder i NCR, sammenlignet med 1.580 solgte enheder i hele 2019.

ANAROCK-rapporten klassificerer luksushuse som dem, der sælges for Rs 1,5 crore (ca. $180.000) eller mere, og overkommelige boliger som dem, der sælges for Rs 40 lakh eller mindre.

Ejendomskonsulenten sagde i en note:

Fra at være epicentret for skrupelløse ejendomsaktiviteter til at blive et af landets mest pulserende ejendomsmarkeder, er NCR nået langt.