JP Morgan nedgraderer Mobileye Global forud for indtjeningen i 2. kvartal: Vil aktien blive ved med at falde?

Mobileye Global Inc. (NASDAQ: MBLY) står over for et afgørende øjeblik, når det går ind i sin indtjeningsrapport for 2. kvartal, der er fastsat til i morgen.

Allerede under pres med et fald på 54% i aktieværdien år-til-dato, blev virksomhedens udfordringer forværret i dag, da JP Morgan nedjusterede aktien.

Analytiker Samik Chatterjee citerede bekymringer om SuperVision-produktet og lagerproblemer, og sænkede Mobileyes rating fra Overvægt til Neutral og reducerede kursmålet fra $38 til $24.

Denne nedjustering kommer på et tidspunkt, hvor bilsektoren kæmper med et forværret volumenudsigt for elbiler, yderligere påvirket af de svage salgstendenser inden for ICE og hybrider.

Høje bilpriser og stigende renter belaster forbrugernes efterspørgsel, faktorer som Chatterjee mener kan dæmpe udsigterne på kort sigt for Mobileyes Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) forretning.

Derudover antyder en lagerjustering blandt halvledervirksomheder, der er direkte eksponeret til bilsektoren, yderligere risiko for Mobileyes drift.

Tidligere på året, i april, nedjusterede Morgan Stanley også Mobileye på grund af en opbremsning i brugen af elbiler, der overraskede markedet.

Analytiker Adam Jonas bemærkede, at mens Mobileyes lederskab inden for computervision skaber værdi, udgør den uventede afmatning en væsentlig barriere for vækst.

Jonas justerede Mobileyes rating til Undervægt fra Equal Weight og trimmede kursmålet en smule til $25 fra $26.

Dette skridt afspejler bekymringer over Mobileyes værdiansættelse, som ved 36 gange FY26 PE, så ud til at være fuldt værdsat midt i et nedadgående pres på konsensusprognoser.

Q2 indtjening forhåndsvisning

Når vi ser frem til indtjeningen i 2. kvartal, forventer analytikere en udfordrende rapport med forventninger til et GAAP-tab på $0,14 pr. aktie på en omsætning på $423,55 mio.

Denne prognose står i skarp kontrast til sidste års præstation i andet kvartal, som indeholdt et mindre tab på $0,03 pr. aktie på en højere omsætning på $454 mio.

På trods af denne modvind fortsætter Mobileye med at skubbe på rammerne i ADAS og autonome kørselsarenaen.

Virksomhedens REM (Road Experience Management) og RSS (Responsibility Sensitive Safety) systemer understreger dets engagement i at øge sikkerheden og effektiviteten i autonom navigation.

Desuden inkluderer Mobileyes strategi True Redundancy, der sikrer, at dets miljøsensorteknologier forbliver robuste over for potentielle systemfejl.

Økonomisk har Mobileyes rejse været præget af volatilitet. Selskabets omsætning i 1. kvartal 2024 faldt kraftigt med 48 % år-til-år, og bruttomarginen faldt fra 45,2 % til 22,6 %, hvilket afspejler betydelige lager- og prisudfordringer.

Når vi nærmer os det tekniske analysesegment af vores diskussion, er det afgørende at overveje, hvordan disse grundlæggende aspekter kan påvirke Mobileyes aktiebane.

Med diagrammerne klar til at fortælle mere om historien, vil vi dykke ned i, hvad tallene og tendenserne antyder om Mobileyes fremtid på aktiemarkedet.

Både tyre og bjørne skal være forsigtige

Efter børsnoteringen i slutningen af 2022 oplevede Mobileyes aktie en hurtig stigning og forblev derefter stort set rangebound inden for et interval på $32-$48 i et år.

Efter at selskabet rapporterede svag guidance for 4. kvartal og 2023, oplevede aktien dog et massivt fald i starten af 2024. Siden da har den været i en nedadgående trend.

Kilde: TradingView

Selvom aktien fortsætter med at vise svaghed på tværs af tidsrammer lige nu, skal bjørne være på vagt, fordi den er faldet betydeligt fra $33-niveauer til $20 på lidt over en måned, og et vende tilbage ser ud til at være nært forestående.

Hvorvidt det hop tilbage vil få det til at få styrke og klatre højere eller vil blive brugt som en kortslutningsmulighed, er endnu uvist.

På samme måde skal investorer, der er bullish på aktien, også afstå fra at tage en lang position, medmindre aktien viser en vis stabilitet på nuværende niveauer.

Selv da bør de starte med en lille position og kun føje til den, hvis aktien klatrer over sin modstand på mellemlang sigt ved $33,2.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.