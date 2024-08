Kina i front, mens den globale efterspørgsel efter kritiske mineraler vokser

Kina tegner sig nu for omkring to tredjedele af verdens essentielle mineralforarbejdnings- og raffineringskapacitet ifølge nylige UNCTAD-data.

Kina er førende inden for behandling af aluminium, lithium, kobolt, sjældne jordarters metaller, mangan og naturlig grafit, hvilket placerer det i centrum af globale forsyningskæder. Derudover håndterer Kina mere end en tredjedel af verdens kobber- og nikkelforarbejdning.

Den voksende globale efterspørgsel efter mineraler som kobber, kobolt, lithium og nikkel er drevet af deres betydning i nye teknologier såsom elbiler og vindmøller.

Efterhånden som verden går over til grøn energi, forventes efterspørgslen efter disse ressourcer at vokse eksponentielt, og analytikere forudser en stor stigning i produktionen i 2050.

Skiftende globalt produktionslandskab

På trods af Kinas dominerende stilling inden for produktion af essentielle mineraler, udvider andre lande gradvist deres andel.

Siden 2010 er produktionen af sjældne jordarter steget markant i USA og Australien.

Desuden har lande som Myanmar og Thailand for nylig øget deres minedrift, hvilket indikerer et skift i globale produktionsmønstre.

Efterhånden som efterspørgslen efter vitale mineraler vokser, positionerer regeringer over hele verden sig omhyggeligt for at imødekomme det.

Mens Kina fortsætter med at spille en stor rolle i forarbejdning og raffinering af disse vitale råmaterialer, viser fremkomsten af nye markedsaktører en diversificering af globale produktionsknudepunkter og et skiftende landskab i den kritiske mineralindustri.

Den stigende efterspørgsel efter nøglemineraler, drevet af nye teknologier som elektriske køretøjer og vedvarende energikilder, giver store miljømæssige udfordringer.

Udvinding af disse mineraler, ofte gennem åbne pit metoder, fører til skovrydning, ødelæggelse af levesteder, jorderosion, vandforurening og økosystemforstyrrelser, hvilket bidrager til jordforringelse og tab af biodiversitet.

Den energitunge produktion og forarbejdning af kritiske mineraler resulterer i betydelige drivhusgasemissioner og luftforurening. Ubæredygtige raffinerings- og smelteprocesser kan forværre klimaændringer og luftkvalitetsproblemer.

Derudover udtømmer vandforbruget og forureningen fra minedrift og forarbejdning lokale vandkilder, forurener vandområder med farlige forbindelser og skader økosystemer.

De omfattende forsyningskæder af disse mineraler, der spænder over flere lande, påvirker også miljøet på grund af transportemissioner og energiforbrug.

Der gøres en indsats for at fremme bæredygtige minedriftsteknikker, reducere miljøpåvirkningen af mineraludvinding og udvikle genbrugs- og cirkulære økonomistrategier for at afbøde de miljømæssige konsekvenser af øget efterspørgsel efter nøglemineraler.