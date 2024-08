Kryptoanalytikere sætter pris på FLOKI efter den seneste Bitstamp-notering

Floki Inu (FLOKI), det populære meme-token med hundetema, opnåede for nylig en milepæl ved at notere sig på Bitstamp, en af de ældste og mest velrenommerede kryptovalutabørser.

Gennem noteringen er analytikere og kryptohandlere optimistiske med hensyn til Flokis potentiale til at stige kraftigt på trods af en nylig nedgang i dets markedsmålinger, med forudsigelser om en forestående bullish trend.

FLOKI er nu noteret på Bitstamp

FLOKIs notering på Bitstamp repræsenterer et stort fremskridt. Noteringen inkluderer to store handelspar, FLOKI/EUR og FLOKI/USD, og tilbydes med gebyrfri handel den første måned.

Som en af Europas største og mest regulerede cryptocurrency-børser giver Bitstamps godkendelse Floki Inu øget legitimitet og synlighed på markedet.

Denne udvikling er især bemærkelsesværdig i betragtning af Bitstamps omdømme og dets nylige opkøb af detailhandelsplatformen Robinhood, hvilket tilføjer yderligere troværdighed til Flokis markedstilstedeværelse.

Analytikere ser positivt på FLOKI

Listen af Floki Inu på Bitstamp har tændt optimisme blandt handlende og analytikere.

Crypto Tony, en velkendt analytiker, har været vokal om Flokis bullish potentiale efter Bitstamp-noteringen.

Tonys analyse tyder på, at på trods af det seneste bearish momentum, er Floki indstillet på at danne et bullish mønster kendt som et omvendt hoved og skuldre.

Han forudser, at tokens pris kan falde til $0,00015500, før det stiger for at bryde $0,0002090 niveauet og etablere det som et nyt supportniveau.

Tonys optimisme strækker sig til at forudsige et nyt højdepunkt på $0,0002400, idet han betragter det seneste prisfald som blot en korrigerende fase.

Ud over disse indsigter tror Posty, en populær trader på X, på en “kun-op-tendens” for Floki, hvilket tyder på, at tokenets nylige dyk kan være et midlertidigt tilbageslag før en stærkere opadgående bevægelse.

Crypto Scofield, en anden meget fulgt trader, ser Floki som godt positioneret til at følge Dogecoins bevægelser på grund af dens historiske præstation og stærke fundamentale forhold.

Desuden forudser Chimp of the North, en kryptohandler kendt for at analysere tendenser, at Floki vil opleve en konsolideringsfase, før den genoptager sin opadgående trend. Hans analyse styrker det synspunkt, at Flokis notering på Bitstamp kan bane vejen for betydelige gevinster, efterhånden som markedsforholdene forbedres.

Med positive prognoser fra eksperter som Crypto Tony, Posty, Crypto Scofield og Chimp of the North, er der en stærk tro på, at Floki er godt positioneret til en bullish vending.

Da markedet fortsætter med at reagere på denne udvikling, bliver Flokis præstationer nøje overvåget for tegn på en potentiel prisstigning.