Mastercard springer efter 2. kvartals indtjening, er ’embedded finance’ fremtiden?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Mastercard (NYSE:MA) har netop annonceret sin indtjening i 2. kvartal, og aktien er steget 4% i åbningstiden i dag.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Virksomheden fik et slag på både omsætning og EPS, da forbrugerne fortsatte med at bruge i løbet af kvartalet.

Tocifret vækst på både top- og bundlinje kommer som en lettelse for investorer, der var bekymrede over det konsekvente fald i aktiekursen siden den sidste indtjeningsmeddelelse.

Vi leverede endnu et stærkt kvartal på tværs af alle aspekter af vores forretning med tocifret vækst i nettoomsætning og indtjening. CEO Michael Miebach

Omsætningen for kvartalet kom ind på $6,96 milliarder mod estimater på $6,85 milliarder, mens EPS klokkede ind på $3,59, hvilket komfortabelt slog estimater på $3,51. Virksomheden har nu slået analytikerestimat fire kvartaler i træk.

Fremtiden for betalinger

Copy link to section

Mastercard er en af de mest solide virksomheder på det amerikanske marked. Siden 2006 har det tilbudt årlige afkast på over 30 %.

Denne vækst har kun været mulig på grund af en fremadskuende ledelsesstil, der udnytter forandringer og nyere teknologier for at forbedre betalingsbehandlingen for offentligheden.

En sådan ændring sker foran vores øjne, og det involverer indlejret finansiering. Embedded Finance er integrationen af betalingsfaciliteter i ikke-finansielle platforme, så brugerne ikke skal stå over for besværet med ineffektive betalingsprocedurer.

Ifølge EVP Jennifer Marriner er indlejret finansiering fremtiden for handel.

Folk ønsker at bevæge sig fra traditionelle finansielle transaktioner til moderne, digitaliserede og integrerede måder at udføre deres økonomiske forpligtelser på. Mastercard indstiller sig på at være på forkant med den ændring.

Vi ser helt sikkert på B2B-siden en erkendelse af, at der er en måde, hvorpå de kan strømline deres forretning gennem indlejret finansiering.

Marriner føler, at virksomheder reagerer positivt på virksomhedens bestræbelser på at gøre finansielle transaktioner nemme for virksomheder.

Virksomhedens partnerskaber med SAP og Oracle hjælper det ikke kun med at skabe denne forandring, men får det også til at indse, at det faktisk er fremtiden.

Hun mener, at små og mellemstore virksomheder har størst gavn af ting som tokenisering og kontaktløse betalinger.

Disse virksomheder bruger allerede applikationer til lagerstyring og regnskab, og ved at integrere finansielle transaktioner i disse applikationer kan Mastercard gøre livet lettere for tusindvis af virksomheder over hele verden.

Når først Mastercard etablerer sig som pioneren inden for indlejret finansiering, kan det gå videre til at levere yderligere tjenester som tilpasninger og loyalitetsprogrammer, som vil hjælpe virksomheden med at fortsætte sin vækst i fremtiden, ligesom det har gjort tidligere.

Hvad siger diagrammet?

Copy link to section

Et kig på diagrammet fortæller os, at aktien handlede på et vigtigt støtteniveau lige før indtjeningen.

Handlende ventede på indtjeningsrapporten og vil være gladere nu, hvor der er én mindre variabel, der udløser endnu en ulempe.

Hvis aktien fortsætter med at respektere dette støtteniveau, og virksomheden fortsætter med at præstere på et fundamentalt niveau, vil investorer, der tager en position i aktien lige nu, være godt rustet til at indkassere den indlejrede finansrevolution.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.