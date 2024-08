Microsofts tab, Nvidias gevinst: Skal investorer bekymre sig om stadigt stigende AI-udgifter?

Microsoft har netop offentliggjort sin indtjening i 4. kvartal, og aktien har ikke reageret godt. Aktien faldt så meget som 7 % efter meddelelsen, selvom det meste af den er genvundet, da vi går ind i dagens handelssession.

Årsagen til faldet var en opbremsning i væksten i cloud-segmentet. Dette i sig selv ville ikke være det store problem, især da den administrerende direktør sagde, at virksomheden forventer bedre vækst i de næste 6 måneder.

Det, der bekymrer investorer, er det faktum, at virksomheden har til hensigt at fortsætte med at øge udgifterne til kunstig intelligens. Dette er ikke kun Microsoft, da andre virksomheder fortsætter med at uddele penge for at være de bedste inden for kunstig intelligens. Men Wall Street bliver ivrig efter at se resultaterne af disse udgifter afspejlet i indtægter, hvilket ikke sker for softwarevirksomheder. #

Daniel Morgan, Synovus Trust, sagde:

Gaden har ikke megen tålmodighed. De ser, at du bruger milliarder af dollars, og de ønsker at se en stigning i omsætningen på det beløb.

Hardwarevirksomheder som Nvidia og AMD kan kvantificere ROI på deres AI-investeringer, når de sælger hardwaren. Men virksomheder, der træner modeller på hardwaren eller sælger software, kæmper for at give et klart billede af indtægter genereret gennem AI.

Da Microsofts aktiekurs faldt efter nyheden om øget forbrug, steg Nvidias aktie, da det vil være en direkte modtager af dette forbrug. Nvidia er allerede steget 9% ved markedsåbning.

AI har et forbrugsproblem

Microsoft og OpenAI har allerede planer om et datacenterprojekt på 100 milliarder dollars. Google og Amazon bruger store beløb på enten at erhverve AI-virksomheder eller indgå partnerskaber. Sådanne massive investeringer giver store afkast til chipproducenter, og hen ad vejen muligvis også til forsyningsselskaber, der leverer kraften til at drive denne infrastruktur.

Men det faktum, at softwarevirksomheder er tilbageholdende med at give et nøjagtigt ROI på deres investeringer, giver anledning til bekymring og rejser spørgsmålet om overforbrug.

Sagt på en anden måde, hvis virksomheder bruger milliarder af dollars på AI, vil AI så løse problemer for milliarder af dollars?

Jim Covello, Goldman Sachs, sagde: At erstatte lavtlønsjob med enormt dyr teknologi er dybest set det modsatte af de tidligere teknologiovergange, jeg har været vidne til i mine tredive år, hvor jeg nøje fulgte tech-industrien.

Covello er skeptisk af en grund. Han har set implementeringen af kunstig intelligens i sit firma og er forvirret over bekostning af det.

Vi har fundet ud af, at AI kan opdatere historiske data i vores virksomhedsmodeller hurtigere end at gøre det manuelt, men til seks gange prisen er værdiforslaget der simpelthen ikke endnu.

Andre analytikere rundt om i verden er mere optimistiske med hensyn til kunstig intelligens. Men så længe der ikke er mulighed for at kvantificere investeringsafkastet, vil vi fortsat have dage som i dag, hvor én virksomheds smerte er en anden virksomheds gevinst.

