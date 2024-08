Poodlana token-salg: Prisprognoser i kølvandet på den seneste stigning hos Bitcoin, Ripple

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Kryptovalutamarkedet oplever betydelige bevægelser, hvor Bitcoin (BTC) svæver omkring $66.000, og Ripple (XRP) stiger knap 4% inden for de sidste 24 timer.

Dette sker midt i den seneste lancering af Poodlana, en ny meme-mønt på Solana blockchainen.

Ripples XRP blev en af de bedste kryptovalutaer tirsdag med en bemærkelsesværdig stigning på 3,66 %. Stigningen skyldes, at de handlende undersøger de seneste Bitcoin-transaktioner fra den amerikanske regering.

Denne store bevægelse førte til et fald i Bitcoins pris, som faldt fra $70.000 til $66.000. Markedets reaktion mindede om de seneste begivenheder, der involverede den tyske regering, som likviderede $5 milliarder i Bitcoin tidligere på måneden.

På denne baggrund har Ripple (XRP) fået fornyet opmærksomhed. På trods af at XRP har haltet bagefter i de seneste år med et fald på 12 % i løbet af de sidste 12 måneder, viser den bullish signaler.

I mellemtiden har Poodlana, en nykommer på det asiatiske marked, udnyttet regionens fascination af pudler til at få betydelig fremgang under sin første møntudstedelse (ICO).

Denne artikel sammenligner prisforudsigelserne for kryptovalutaer som Bitcoin, XRP og Poodlana.

Bitcoin-prisen klar til stigning, hvis den rammer modstanden ved $70.000

Bitcoins pris testede for nylig det daglige støtteniveau på $64.737 den 25. juli, efterfulgt af en stigning på 4 % i løbet af de næste tre dage. I øjeblikket møder den modstand på det ugentlige niveau på $69,648. Tirsdag handles Bitcoin en smule lavere, med et fald på 0,88 % til $66.463.

Hvis den daglige støtte på $66,406 og den stigende trendlinje holder fast, kan BTC potentielt stige med 10% for at udfordre sit højeste niveau den 7. juni på $71,997.

En lukning under $62,736 eller et brud på den stigende trendlinje kan dog ændre markedsudsigterne fra positive til negative og danne et lavere lavpunkt på den daglige tidsramme.

En sådan udvikling kan udløse et fald på 10% i Bitcoins pris og potentielt genprøve det laveste niveau den 12. juli på $56,405.

Ripple-prisen målretter en potentiel stigning, hvis den runder $0,643

XRPs pris testede for nylig det kritiske modstandsniveau på $0,6370, det højeste punkt siden marts.

Et afgørende brud over dette niveau kan føre til yderligere stigninger, hvor køberne potentielt kan målrette sig mod det betydelige modstandsniveau på $0,7470.

Dette mål repræsenterer årets højeste niveau og ligger ca. 20 % over den nuværende pris.

Poodlana token-salget tager fart

Poodlana, den seneste deltager på meme-mønt-arenaen, er i øjeblikket i sin forsalgsfase og er endnu ikke offentligt tilgængelig.

Dette nye Solana-baserede token stræber efter at overgå populære meme-mønter som Dogecoin og Shiba Inu og tilbyder et nyt twist på meme-mønt-fænomenet.

Poodlana er opkaldt efter pudlen, en fashionabel japansk hunderace, og vil have et samlet forsyningsloft på 1 milliard POODL-tokens. Det igangværende forsalg tilbyder 50 % af dette udbud, og de resterende tokens er afsat til markedsføring, partnerskaber, belønninger, skatkammer og likviditet.

Til forskel fra andre token-salg vil Poodlanas forsalg kun vare i en måned efterfulgt af øjeblikkelig handel, der begynder 30 minutter efter, at salget er afsluttet. Efter lanceringen planlægger udviklerne en stor markedsføringsindsats for at etablere Poodlana som en førende meme-mønt på markedet.

Poodlana har allerede rejst $2,59 millioner, og dette tal forventes at stige. Interesserede investorer kan købe POODL-tokenet via det officielle salg.