Starbucks skylder kunderne 1,77 milliarder dollars i kaffe: Hvad brygger?

Folk kender Starbucks som stedet, der sælger kaffe. Det kommer lidt som en overraskelse for mange, når de finder ud af, at virksomheden også er en minibank. Starbucks gavekort har givet det en unik position blandt forhandlere.

Disse gavekort er efterspurgte og gladeligt givet som gaver til deres kære, og de forvandlede Starbucks til et uventet økonomisk kraftcenter.

Ifølge selskabets indtjening i 3. kvartal sidder det nu på 1,77 milliarder dollars i uindløste gavekort. Dette tal er en stigning på 9 % i forhold til samme periode sidste år.

Mere end bare en billigere måde at låne på

Starbucks er ikke det første firma, der bruger kunder som kreditorer. Sådan fungerer det. Virksomheder tilbyder deres kunder mobilapps eller gavekort, hvor de kan indlæse penge til brug på et senere tidspunkt.

Hele pointen med dette er at give brugerne bekvemmeligheden til at betale for deres kaffe med lethed. Og det virker. Det er derfor, folk indlæser saldi på deres kort, vel vidende, at de ikke vil bruge dem med det samme.

Men denne bekvemmelighed bringer meget mere til virksomheden i form af rentefrie penge. Nogle virksomheder som PayPal kan beholde mange kunders penge uden at skulle betale dem nogen renter. Men de kan ikke bruge det, da de har brug for at beholde det som reserve.

Andre virksomheder som Walmart har en lignende mængde uindløste gavekort som Starbucks.

Men det faktum, at det sælger over 20 gange så meget som Walmart, betyder, at effekten af disse rentefrie penge er minimal.

For Starbucks er tingene dog anderledes. Vi kan betragte det som et rentefrit lån. Men tingene bliver interessante, fordi virksomheden skal betale det tilbage i form af kaffe, ikke penge.

Oven i købet stiger dens uindløste saldo hvert år. Sidste år indbragte det 196,1 millioner dollars i omsætning fra uindløste gavekort.

Efterhånden som denne værdi stiger, har Starbucks indset, at disse saldi aldrig vil blive indløst. Derfor er det ikke længere en forretningshemmelighed. Virksomheden erklærer det åbent, men balancen bliver ved med at stige.

Starbucks gør et enestående stykke arbejde med at indbringe uindløste gavekortindtægter. Men hovedlinjen i dens forretning, at sælge kaffe, går ikke så godt.

Skuffende 3. kvartals indtjening

Selskabet rapporterede sit 3. kvartal indtjening i går aftes, og det gør et dårligt stykke arbejde med at sælge kaffe. Det rapporterede en reduktion på 2 % i Nordamerikas omsætning og en reduktion på 3 % i den globale omsætning.

Dette er selskabets andet kvartal i træk med faldende salg. Mens forbrugerne kæmper for at håndtere inflationen, ser det ud til, at de skærer ned på kaffen.

Tænk på det på denne måde. McDonald’s rapporterede faldende salg efter at have tilbudt en $5 måltid aftale til sine kunder. Hvordan kan Starbucks så forvente, at folk kommer til deres butikker og betaler $6 for en iskaffe?

Det er et spørgsmål, som ledelsen kæmper med at svare på, især i nærværelse af rivaler, der tager markedsandele fra sig. Analytiker RJ Hottovy siger:

Din mere omkostningsbevidste forbruger, de finder andre steder eller laver bare ting derhjemme. Der er også mere konkurrence fra nogle af drive-thru-kaffekæderne, som en hollandsk Bros

Aktien har indtil videre haft et hårdt år med et fald på 17 % YTD. Dens problemer forsvinder ikke lige foreløbig, uanset hvor mange der glemmer at indløse deres gavekortsaldo.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.